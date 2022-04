PUHOVSKI: NATO pomaže onima kojima pomoć ne treba, A NESTAJE KAD JE POTREBAN! Rusija će iz rata izaći slaba VIŠE NEĆE BITI OPASNA!

Predsednik Rusije Vladimir Putin je razbio mit o snazi ruske vojske i pripomogao ujedinjavanju svojih protivnika oko Sjedinjenih Američkih Država (SAD), ocenjuje u razgovoru za Kurir Žarko Puhovski, poznati hrvatski politički analitičar i profesor u penziji zagrebačkog Filozofskog fakulteta.

On ističe da mu se čini da se svet nalazi pred završetkom jedne istorijske faze.

- Ruska je agresija zapravo znak kompletiranja obrasca kojim su SAD u poslednjih osamdesetak godina dominirale svetom. Jer, Putin se u ovome ratu ponaša kao američki šegrt, oponaša njihove strategijske i taktičke modele - a verujem da će podjednako i završiti. Kao što je poznato, SAD su izgubile sve ratove od Vijetnama naovamo, pokazavši da su, doista, "tigar od papira". Ovih dana to pokazuje i neoimperijalna Rusija. Ostaje tek nada da Kina neće uskoro pokušati nešto slično s Tajvanom. U svakom slučaju, pokazalo se da se na globalnoj razini pobeđuje jedino intervencijom društva, koja je rasturila stari komunistički / real-socijalistički poredak, a ne državno-militarnim sredstvima - kaže naš sagovornik.

foto: Shutterstock

Kako uopšte vidite Putinove poteze - od odluke da napadne Ukrajinu, pa do ovih koji se tiču prodaje gasa "ruskim neprijateljima" isključivo u rubljama?

- Putin se, u svoj svojoj spoljnoj imperijalnosti, ponaša zapravo defanzivno. No, napustivši tu osnovnu strategiju odlukom da pokrene rat, našao se u posve paradoksalnoj poziciji. Ni u najboljem slučaju - za sebe - ne može dobiti ni ono što je već imao pre početka ratovanja. Bili su mu već priznali pravo da utiče na vojnu budućnost Ukrajine i njene međunarodne veze, Krim više nije bio u pitanju itd. A teško da će više dobiti i na kraju vojnih operacija, s time da je razbio mit o snazi ruske vojske i pripomogao ujedinjavanju svojih protivnika oko SAD.

foto: Printscreen/Twitter

Da li vas je iznenadilo ponašanje SAD, NATO, te EU tokom rusko-ukrajinskog sukoba? Vidimo da se njihova podrška Ukrajini uglavnom svodi na parole, a da Zelenski sve vreme moli za konkretnu pomoć, pre svega NATO.

- Godinama pričam o tome da je NATO već dugo besmislena institucija. On pomaže, u načelu, onima kojima pomoć zapravo i ne treba, a nestaje kada je potreban; vojno-taktički to je drečeći pokazano ovih dana kada je sovjetski (?!) projektil nesmetano krstario preko tri članice Saveza i aterirao u Zagrebu. Nečlanicama uopšte ne može pomoći zbog uzajamnog straha od nuklearnog rata s Rusijom - ili Kinom, pa je ovo čemu svedočimo plafon koji ovaj opsolentni savez može dostići.

Iznenađuje li vas to što u Ukrajini ima plaćenih boraca iz ovog regiona?

- Nije to čudno, previše se ljudi naviklo da živi od ratovanja, a da to ne bi koristili u periodu posle rata kao instruktori, plaćenici i sl. Uz to, ima i dalje dosta onih koji su posebno osetljivi na zov nacionalističkih parola, a one se u svakome ratu ponavljaju.

Koliko su realne ocene da bi se kriza sa istoka mogla preliti i na zapadni Balkan?

- Mislim da je ta opasnost razmerno mala. S jedne strane se tvrdi da Rusija i Srbija uzrokuju nestabilnost, a Rusija će iz rata svakako izaći toliko oslabljena da u dogledno vreme neće biti opasna. Srbija se pak zaplela u posttitovsku verziju nesvrstanosti do te mere da više ne može lako iz nje, a i izbori dolaze. Konačno, ovaj je prostor - možda srećom - rapidno izgubio na geopolitičkom značenju, pa bi, eventualno, (ograničene) intervencije mogle doći jedino sa strane koja ustrajno viče: "Drž'te lopova!"

Da li se može reći da će se novija istorija sveta deliti na vreme pre i posle ovog sukoba? I ima li uopšte šanse da se vratimo na staro, na odnose koji su u svetu važili pre ovog rata?

- Ponavljam, ovaj sukob jeste upravo kvintesencija "starih" odnosa u svetu - samo u ćiriličnoj, a ne engleskoj verziji. Pravo je pitanje može se li se - ponajpre u centrima centara svetske moći - osvestiti da vojne intervencije u pravilu katastrofalno završavaju, pre svega za stotine hiljada pobijenih, pa da se pokuša nekom doista novom normalnošću.

foto: Kurir

