RUSI GASE ZAPADNE BRENDOVE! MEKDONALDS POSTAJE ČIKA VANJA: Zatvoreno čak 850 ekspozitura sa oko 62.000 zaposlenih!

Pre 32 godine, kada je prvi Mekdonalds u Sovjetskom Savezu otvoren tik uz Puškinov trg u centru Moskve, pred njim je zauvek bio dug red. Sada je unutrašnjost devastirana, a zlatno slovo M i dalje se jedva vidi kroz tamno staklo izloga.

Kao i niz drugih stranih kompanija, američki lanac brze hrane je ubrzo nakon invazije ruskih snaga u Ukrajinu najavio da će bar „privremeno” obustaviti poslovanje u Rusiji. To znači da je zatvoreno 850 ekspozitura sa oko 62.000 zaposlenih, piše DV.

Predsednik ruske Dume Vjačeslav Volodin je ovo prokomentarisao: „Kažu da se zatvaraju. Pa, neka zatvore. Sutra neće biti Mekdonaldsa, ali će biti „Čika Vanja“. Poslovi će ostati, a cene biti niži".

Ubrzo nakon toga, na internetu su se pojavile prve slike gde je zlatno M jednostavno okrenuto u V – pod pretpostavkom da ime neće biti napisano ćirilicom.

I zaista je bilo pokušaja da se „zvanično“ patentira takav brend, direktor Rospatenta Jurij Subov je rekao za Izvestija:

„Mogu samo da kažem da je podnosilac predstavke ubrzo shvatio svoju grešku i oko dve nedelje nakon što je to objavljeno u novinama, on je ipak povukao svoju prijavu. To je kraj priče.“

Na internetu je projekat „Kod čika Vanje” izazvao podsmeh, i zbog toga što su se neki prisetili devedesetih i zlatnog doba ilegalnih kopija. Subov je za ARD rekao da ovo nije jedini slučaj:

„Primili smo prijave za patentiranje brendova kao što su Coca-Cola i McDonald's, ali i brendove upadljive sličnosti kao što su NeZpresso umesto Nespresso i IDEA umesto IKEA. Ali većina prijava je povučena brzo. "

Kako prenosi ekonomski portal RBK, do kraja marta podneto je pedesetak zahteva za ovako flagrantnu krađu poznatog brenda. U ovom trenutku takvo „rusko preuzimanje“ uopšte nije moguće, kaže za nemačku stanicu advokat Aleksej Matjučev:

„Do sada, hvala Bogu, Rusija nije izašla iz Madridskog sporazuma koji reguliše registraciju međunarodnog brenda. Većina ruskih filijala međunarodnih kompanija rade sa odgovarajućim ugovorima o licenci. „A ruski zakon, naravno, ne dozvoljava registraciju istih ili uvredljivo sličnih imena“, kaže ruski advokat.

Ali ako Rusija napusti Madrid i druge međunarodne sporazume, onda bi tako nešto bilo moguće. Ali za sada su prostorije ovih zapadnih kompanija samo prazne, a zaposleni i dalje primaju bar deo plate. Pre svega, modni lanci, od H&M-a do Gučija i Prade, daju obaveštenja kupcima na ulazu u zatvorene radnje da će „skoro” ponovo biti tu za njih. Ali šta to znači – niko ne zna.

Nije sasvim jasno šta će biti sa lokacijama i nekretninama kompanija koje su potpuno obustavile poslovanje u Rusiji, kaže ekonomski ekspert Pavel Vešajev za portal RBK:

„Nažalost, ne možemo reći da li će kompanija biti prebačena na rusku administracija. ugovor će biti prikriven tako da će tajni vlasnik zapravo ostati strano preduzeće." To će se tek vremenom videti – i politika koju vodi Rusija.

Kurir.rs/Espreso/Večernji.hr