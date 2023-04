NE BRINITE O BUDUĆNOSTI, NJE NEĆE BITI! Stravično upozorenje bivšeg Reganovog zvaničnika: Nuklearni rat Rusije i SAD je NEIZBEŽAN

Nuklearni rat između Rusije i Sjedinjenih Država je neizbežan zbog nepromišljene politike Vašingtona, napisao je Pol Krejg Roberts, zvaničnik Bele kuće za vreme administracije Ronalda Regana, u članku objavljenom na njegovom sajtu, koji je prenela i ruska agencija RIA Novosti.

Prema njegovom mišljenju, SAD nameravaju da „unište prepreku u vidu Rusije“ na putu ka svojoj svetskoj hegemoniji, ali će to dovesti do nuklearnog rata. Istovremeno, „vašingtonski propagandisti” za sve krive Moskvu, rekao je Roberts:

foto: Shutterstock

"U ovom članku objašnjavam zašto mislim da je nuklearni rat u planu. Znam da većina ne želi ovo da čuje. Ali ako niko ne zna, još su manje šanse da se to spreči.

Propagandisti Vašingtona, naravno, krive Rusiju. Ovo uspeva kod patriota koji se uvijaju u zastavu, ali ne uspeva kod Kremlja. Kremlj vidi da Vašington čini još jedan korak ka ratu kako bi uklonio rusku prepreku svetskoj hegemoniji Vašingtona.

Gledajući zbunjujuće ponašanje Rusije u njenom sukobu sa Ukrajinom, a sada i sa NATO-om i SAD, tražio sam objašnjenje koje ima smisla. Zašto, kao što čitaoci znaju da se pitam, Kremlj odbija da upotrebi silu da brzo okonča sukob pre nego što se Vašington i njegove marionete NATO-a previše umešaju? Nije imalo smisla dok nisam shvatio da je Kremlj ubeđen zgob vašingtonskih neokonzervativaca da je rat sa SAD neizbežan, što, naravno, znači i nuklearni rat.

Kremlj je verovatno zabrinut da, ako Rusija upotrebi konvencionalnu silu koja joj je na raspolaganju da pobedi Ukrajinu, rezultat bi mogao biti direktna intervencija SAD/NATO-a . Ona bi usledila pre nego što Moskva postavi veći broj svojih hipersoničnih nuklearnih raketa i svojih PVO sistema S-500 i S -550, koji imaju sposobnost da presretnu i unište nuklearne rakete Vašingtona.

foto: EPA

Za razliku od ruskih hipersoničnih raketa koje nasumično menjaju kurs i ne mogu da se presretnu, tehnički inferiorne rakete Vašingtona mogu biti oborene.

Moj zaključak je da se Kremlj, sprema nuklearni rat, ubeđen zbog vašingtonskih neokonzervativaca da SAD nameravaju da unište Rusiju.

Putin je nekoliko puta javno izjavio da je jasno da Zapad namerava da uništi Rusiju. Neshvatljivo je da je Vašington toliko nepromišljen, toliko neodgovoran, toliko glup da je ubedio Kremlj da Vašington namerava da uništi Rusiju.

Izuzetno je da Putinove izjave nisu izazvale uveravanja Bele kuće.

Kada Rusija bude spremna, SAD i glavni gradovi njenih NATO marioneta suočeni su sa uništenjem.

Pokušajte da shvatite ogroman neuspeh američke spoljne politike koji je doveo Rusiju do tako očajničkog zaključka. Ovde možete videti posledice oholosti i arogancije, o kojima sam opširno pisao, totalno nerealnih neokonzervativaca koji imaju kontrolu nad politikom SAD.

Ne vidim izlaz iz ovoga. Neokonzervativci imaju kontrolu nad svim glavnim vladinim agencijama – Savetom za nacionalnu bezbednost, Pentagonom, Stejt departmentom. Oni kontrolišu američke medije, trustove mozgova i fondacije. Čak im se ni republikanci ne protive. Republikanski senator Džim Riš, član Senatskog komiteta za spoljne poslove, izjavio je 29. marta da su „svi za eskalaciju“ sukoba u Ukrajini. Ako SAD to ne urade, kaže Riš, izgubićemo.

Radi se o pobedi ili gubitku, a ne o preživljavanju. Riš jasno ukazuje da Kongres nema ideju stvarnog rizika u ovoj situaciji.

foto: Shutterstock

Kremlj je to procenio i sprema se da eliminiše neprijatelja koji namerava da uništi Rusiju.

Šta može da se uradi? Kremlj više ne veruje Vašingtonu, tako da Rusi ne bi verovali nikakvim uveravanjima da je sve ovo greška, čak i ako se dogodi.

Možda bi nuklearni rat mogao biti sporečen, kada bi svaki neokonzervativac bio otpušten iz vlade, rusofobski trustovi mozgova zatvoreni, a vojno-bezbednosni kompleks dozvolio da se izabere predsednik koji je odmah otišao u Moskvu, pristao na restauraciju svih narušenih sporazuma.

Ali možete li zamisliti da Vašington radi tako nešto? To bi zahtevalo vođstvo koje Amerikanci dugo nisu videli. To bi zahtevalo razumevanje u Kongresu i javnosti, a nema medija ni stručnjaka koji na to uticali

Uživajte u svom životu. Prestanite da brineš o budućnosti. Neokonzervativci su osiguralni da je nemate.

(Kurir.rs/RIA Novosti)