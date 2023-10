"PODIGNUTE CRNE ZASTAVE U IRANU POZIVAJU NA OSVETU" Obrknežev o izbijanju planetarnog požara: Posle OVIH IZJAVA SLEDI SVETSKI RAT

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost i prof. dr Vinko Pandurević, general u penziji gostovali su u jutarnjem program u"Redakcija" i razgovarali o ratu na Bliskom Istoku koji preti da poprimi karakteristike svetskog požara.

Pandurević je odmah istakao da niko nije najavljivao ni očekivao ovaj sukob Palestine i Izraela., a da je priča o Svetskom ratu, neizvesna. Rekao je da je, za sada, rat još lokalizovan, iako je započet mnogo ranije, seže do bliblijskog perioda, a samo u poslednjih 15 godina traje neprestano.

- Velike žrtve su na obe strane. Ja ne bih ovo nazvao ratom. U pogledu asimetričnosti snaga. Imate sa jedne strane Izraelsku vojsku, koja je jaka i modernizovana, a sa druge strane imate naoružan narod gde nema jasna linija fronta. U prvom danu sukoba kada su počinjeni pokolji, uisledio je uzvratni udar Izraela. Niko ne osporava odbranu Izraela, ali su dužni da napadaju strateške ciljeve, što je nemoguće utanačiti jer je prostor Gaze veoma uzak... Mislim da je ovo retorika u pokušaju indirektne pretnje, a ni jedna ni druga nisu spremne da daju odlučujući udarac - rekao je Pandurević i prokomentarisao:

- Koliki je to broj žrtava koji treba da se desi da bi se neko umešao? Imamo ljudske živote koji se gube svakodnevno. Zašto postavljaju naoružanje na civilne objekte? Amerikanci su odmah reagovali, i pitanje je da li Amerika i inače gomila svoje snage na tom prostoru. Uputili su i transportnu avijaciju sve sa ciljem jačanja Amerike u regionu. Ako se sve izuzme vidimo kakva je situacija i da ima potencijala da se sukob širi... Izrael vidi priliku da se konačano obračuna sa Hamasom. Na isti način se karakteriše Palestina i Hamas, a prema tome će EU da se priključi. Prvo je Bajden došao, sada dolaze svi sa Zapada, znači oni to orkerstriraju. Snažni su, ali ne kao ranije - smatra Pandurević.

Njemu je čudno, da niko nema toliko ugleda i snage da kaže "dosta" i "stanite".

Obrknežev se na uvodna pitanja voditeljke Olje Lazarević, da li je svet na ivici sukoba, ako se i Liban uključi kroz učešće Hezbolaha, rekao da je njegovo mišljenje da će se sukob proširiti.

02:30 POČINJE SVETSKI SUKOB? U IRANU PODIGNUTE CRNE ZASTAVE KAO POZIV NA RAT I OSVETU

- Sukob će se stvarno proširiti. Imamo izjavu ministra odbrane Izraela da će kopnena ofanziva na pojas Gaze trajati nekoliko meseci i izjave ministra spoljnih poslova Irana da se prekinu dejstva na Gazu. U Iranu su podignute crne zastave koje znače poziv na rat i poziv na osvetu. Kada je reč o Libanu, država se ograđuje od Hezbolaha, ali je izuzetno opremljena jer je upotpunjena sa Iranom. Imamo granatiranje i teritoriju Irana i teritorije Izraela. I Izrael u toj svojoj ofanzivi i pripremi i kopnenoj i vazdušnoj i sa mora, otvara sukobe na drugim teritorijama svoje granice... - rekao je Obrknežev.

03:23 OBRKNEŽEV O MOGUĆNOSTI IZBIJANJA RATNOG POŽARA U SVETU: Siguran sam da posle ove dve izjave SLEDI SVETSKI RAT

Pandurević se nadovezuje komentarom "suze su iste vere" više ne važi:

- Ovo je biblijski sukob. Šta znači pobeda danas? Da li jedne strane da nema više? Da završi u moru? Neki kažu biće jedna država, čija država? Mnogo je pitanja, a rešenja nema...Pojas Gaze je problem. Stvaranje Palestinske države moguć je samo ako Izrael izgubi u sukobu. U Evropi postoji islamska zajednica i to vidimo po protestima... - zabrinut je Pandurević.

Borbenost Izraela je, izgleda pitanje opstanka. Obrknežev daje neke varijante o tome koji su ciljevi Izraela.

- Ovo je jedan primer zamrznutog sukoba i konflikta. Ako bi se stvarala jedna država, ostaje taj konflikt. Velike sile da su htele ovo da reše uradile bi to odavno. Palestina nema svoju zemlju, a ono što me raduje je da se mora stvoriti njihova država, a da Izrael to prihvati. Zapadna celina jeste jedinstvena i ona bi možda bila povoljna za državu. Što se tiče pojasa Gaze imate 368 kvadratnih kilometara, tu osim zgrada, nema ničeg. Tenk izraelski pogodio je vojnu bazu u Egiptu, uz izvinjenje, znači rešenje svega je da se njima da teritorija sa sve narodom.... Da ne budu više zemlja posmatrač već stalna članica... - predložio je Obrknežev.

