ZAPALJENA MOL RAFINERIJA U SLOVAČKOJ? Gori postrojenje koje prerađuje rusku naftu! Već treći požar za dva dana! (FOTO)
U rafineriji nafte u Bratislavi koja je u vlasništvu mađarske MOL grupe, u sredu je izbio požar. Postrojenje prerađuje rusku sirovu naftu isporučenu naftovodom "Družba", kako prenosi CZNews.info.
Izvor je naveo da još nema zvanične potvrde o ovom incidentu.
Poslednja dva dana zabeležene su eksplozije i u najvećoj rafineriji u Mađarskoj, u kojoj se prerađuje ruska nafta, kao i u rafineriji u vlasništvu Lukoila u Rumuniji.
Rafinerija u Bratislavi, glavnom gradu Slovačke, kojom upravlja Slovnaft Plc, ima kapacitet prerade od 124.000 barela nafte dnevno, odnosno 6,1 milion tona godišnje.
Osnovana je 1957. godine i jedna je od najsloženijih rafinerija u Evropi, javlja češki medij. Njezina petrohemijska jedinica, Slovnaft Petrochemicals (SPC), takođe je integrisana u MOL-ove operacije.
Posle požara u rafinerijama u Mađarskoj i Rumuniji, ovo je već treći požar za dva dana.
Kurir.rs/CZNews.info