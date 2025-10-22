Slušaj vest

U rafineriji nafte u Bratislavi koja je u vlasništvu mađarske MOL grupe, u sredu je izbio požar. Postrojenje prerađuje rusku sirovu naftu isporučenu naftovodom "Družba", kako prenosi CZNews.info.

Izvor je naveo da još nema zvanične potvrde o ovom incidentu.

Poslednja dva dana zabeležene su eksplozije i u najvećoj rafineriji u Mađarskoj, u kojoj se prerađuje ruska nafta, kao i u rafineriji u vlasništvu Lukoila u Rumuniji.

Rafinerija u Bratislavi, glavnom gradu Slovačke, kojom upravlja Slovnaft Plc, ima kapacitet prerade od 124.000 barela nafte dnevno, odnosno 6,1 milion tona godišnje.

Osnovana je 1957. godine i jedna je od najsloženijih rafinerija u Evropi, javlja češki medij. Njezina petrohemijska jedinica, Slovnaft Petrochemicals (SPC), takođe je integrisana u MOL-ove operacije.

Posle požara u rafinerijama u Mađarskoj i Rumuniji, ovo je već treći požar za dva dana.

Kurir.rs/CZNews.info