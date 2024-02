MILANOVIĆ OPTUŽIO PLENKOVIĆA: Da se on pita, Hrvatska bi se uključila u rat u Ukrajini!

Pedsednik Hrvatske Zoran Milanović oglasio se o današnjim izjavama premijera Andreja Plenkovića koje se tiču angažmana Hrvatske vojske oko rata u Ukrajini.

Milanović tvrdi da bi Plenković, da može, odveo Hrvatsku i hrvatske vojnike u rat u Ukrajinu i da to nije ostvareno samo zato što premijer za to nema njegovu podršku i podršku sabora.

- Izjava predsednika vlade Andreja Plenkovića nakon što se vratio sa samita zapadnih saveznika Ukrajine u Parizu potvrdila je definitivno kako je Andrej Plenković premijer opasnih namera koji bi, da može, odveo Hrvatsku i hrvatske vojnike u rat u Ukrajini.

Iz njegovih reči jasno proizlazi kako "'Hrvatska nije ponudila slanje svojih vojnika u Ukrajinu" samo i jedino zbog toga što Plenković sada ne može računati na podršku Hrvatskog sabora i Predsednika Republike za takvu ludost, rekao je Zoran Milanović, pa dodao:

- Dakle, Plenković do danas nije prežalio što je Hrvatski sabor sprečio indirektno uključivanje Hrvatske u rat u Ukrajini. I posebno mu smeta što sada ne može Hrvatsku odvesti u još veću katastrofu, odnosno ne može samovoljno ponuditi slanje hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Da nema Hrvatskog sabora i Predsednika Republike, jasno je, Plenković bi Hrvatsku direktno uključio u rat u Ukrajini, poručuje Milanović.

Milanović je istakao da je Plenković dužan da objasni o čemu se razgovaralo u Parizu i šta je on to "obećao u ime Hrvatske".

- Zbog sigurnosti i interesa Hrvatske i njenih građana, Andrej Plenković stoga mora dati jasne odgovore na neka pitanja. O čemu se tačno razgovaralo u Parizu i šta je Plenković tamo obećao u ime Hrvatske (kao što je lani obećao obuku ukrajinskih vojnika bez konzultacija s Predsednikom Republike)? Forsira li Plenković uvođenje obavezne vojne obuke u Hrvatskoj zato da bi pripremio hrvatske vojnike za slanje u rat u Ukrajinu, upitao je Milanović.

"Nijedan hrvatski vojnik neće ratovati u Ukrajini"

- Dok sam ja predsednik države i vrhovni vođa Oružanih snaga Republike Hrvatske ni jedan hrvatski vojnik neće ići ratovati u Ukrajinu. Jedino rešenje rata u Ukrajini je postizanje mirovnog sporazuma koji će sprečiti nove žrtve i spasiti hiljade života, poručio je Milanović.

Plenković tvrdi da Hrvatska nije ponudila slanje vojnika u Ukrajinu

Podsetimo, Plenković je danas, upitan o izjavi francuskog predsednika Emanuela Makrona da nije isključeno slanje francuskih vojnika u Ukrajinu u budućnosti, rekao da Hrvatska nije ponudila slanje svojih vojnika u Ukrajinu. Podsetio je da su nedostajala četiri glasa u saboru da se odobri delovanje Hrvatske u misiji obučavanja ukrajinskih vojnika, koja je bila "benignog karaktera".

- Budući da nismo uspeli ni tu simboliku, onda nismo ni nudili opciju o tome da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu, kazao je Plenković uoči šeste sednice koordinacijskog odbora ministara vlada Hrvatske i Italije.

Hrvatska nastavlja da pomaže Ukrajini

- To ne znači da mi ne nastavljamo vojno podržavati Ukrajinu. To radi hrvatska vlada celo vreme, to ćemo i nastaviti, dodao je.

