NOVE LEKCIJE ZA ĐAKE U REPUBLICI SRPSKOJ: Od jeseni će učiti i o nastanku svoje države

Već od septembra u osnovne škole stiže novi udžbenik istorije za deveti, a od naredne školske godine i novi udžbenik za 3. i 4. razred gimnazije sa lekcijama o Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Mi želimo da svoju istinu ili naše viđenje proteklog rata prenesemo na učenike u Republici Srpskoj, jer u ovoj državi postoje minimalno četiri istine”, rekao je Dane Malešević, ministar prosvete i kulture u Vladi RS.

Nedavno je usvojen novi nastavni program iz istorije kojim su uvedene lekcije o nastanku Republike Srpske. U planu je uvođenje posebne nastavne teme, objedinjene u četiri lekcije.

– Raspad bivše Jugoslavije i stvaranje Republike Srpske od ’91 do ’95. godine

– Garađanski rat u BiH od ’92 do ’95 godine

– Najznačajniji događaji u stvaranju Republike Srpske

– Dejtonski sporazum

– Razvoj Republike Srpske u periodu posle Dejtonskog sporazuma

Lekcije o istoriji Srpske idu u udžbenike bez obzira na memorandum potpisan u saradnji sa OEBS-om, kojim je dogovoreno da taj deo istorije prosveta ne obrađuje.

“Međutim, analizirajući šta se to radi u Federaciji i u kantonima i županijama, mi smo utvrdili da oni bez obzira na taj memorandum su nastavili da izučavaju period od 1990. na ovamo – i to čak na jedan pogrdan način prema Republici Srpskoj.Zaključili da je besmisleno poštovati bilo kakve memorandume sa međunarodnom zajednicom ukoliko to ne poštuju svi”, naveo je Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS.

Ovo je aktuelna knjiga istorije za učenike srednjih škola. U njoj ne piše ništa o Republici Srpskoj. To najbolje zna profesor Danilo Kovač koji banjalučkim gimnazijalcima predaje istoriju. Pogrešno je, kaže, što nakon 23 godine od završetka rata srednjoškolci ne uče ništa o Republici Srpskoj.

“Za osavremenim udžbenikom definitivno postoji potreba i takvu vrstu potrebe osećamo, kako mi nastavnici, tako i učenici. Iz ličnog iskustva govorim da učenici veoma često sami izražavaju posebnu vrstu interesovanja u vezi sa procesom formiranja Republike Srpske”, navodi Danilo Kovač, profesor istorije u banjalučkoj Ggimnaziji.

Sa Vladom Srbije dogovoreno je da istoriju Republike Srpske dogodine izučavaju i učenici iz Srbije. U isto vreme, učenici u Srpskoj će učiti o NATO agresiji nad Srbijom 1999. godine.

Kurir.rs/ATVBL.com

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir