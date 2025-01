Mislio sam da to nije ništa, dva-tri dana sam kod kuće pio tablete za bolove, ali to nije prolazilo. Javio sam se lekarima i oni su rekli da 9. decembra moram hitno na operaciju dijafragme koja je pukla i pravila problem u funkcionisanju jednjaka i samog želuca, a sve je to pritiskalo pluća, srce, stvaralo probleme s aritmijom - rekao je Dodik.