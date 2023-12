SKANDAL U CRNOJ GORI NA POPISU! PREKRŠTAJU SRBE U CRNOGORCE! Razotkrivena prevara, Pavićević tvrdi: "Pa oni stoje iza svega!"

Posle rasprave o održavanju popisa u Crnoj Gori i njegovog odlaganja, na red je došlo lažno upisivanje građana. Zabeleženo je nekoliko slučajeva gde su anketari upisivali veru, jezik i nacionalnost po svom nahođenju, prekrštajući Srbe u Crnogorce. Politikolog Vladimir Pavićević tvrdi da iza svega stoji DPS.

On nije iznenađen najnovijim trikom Demokratske partije socijalista i njihovog predsednika Mila Đukanovića, dodajući da tamošnji narod prepoznaje njihov metod rada. Kad god dođe do incidenta preko kojeg se vidi da postoji pokušaj opstrukcije ili ometanja slobodnog izjašnjavanja građana, priča Pavićević, ljudi u Crnoj Gori, po prirodi stvari, to vezuju za Milov DPS.

U Crnoj Gori se tačno zna da postoji jedna politička struktura, a to je struktura bivšeg režima i Milovog DPS-a, kojoj je interes da na ovom popisu ne bude veliki broj Srba, odnosno da se što manji broj građana Crne Gore izjasne kao Srbi. Što se veći broj ljudi u Crnoj Gori u nacionalnom smislu danas na popisu izjasne kao Srbi, utoliko je veća opasnost i maltene propast za antisrpsku doktrinu Milovog DPS-a, govori Pavićević.

Era postđukanovićevske politike

Pavićević političko ponašanje DPS-a u protekle tri godine opisuje kao ponašanje dezorijentisane grupacije, navodeći da jedan dan govore jedno, a drugi dan drugo. Uoči popisa su najavljivali njegov bojkot, da bi dan nakon njegovog otpočinjanja pozvali građane da se u što većem broju odazovu i popišu.

On smatra da DPS i Milo zbunjuju pre svega svoje političko telo. Građane u Crnoj Gori ne iznenađuje bilo šta što se pojavi od DPS-a, a naročito ih ne iznenađuje kada DPS pristupi nekom procesu koji je po viđenju ogromnog broja ljudi donosi loše posledice, smatra Pavićević.

- Ljudi u Crnoj Gori su uglavnom u ogromnoj većini racionalni i svako ko primeti da postoji neki pokušaj opstrukcije, sigurno će reagovati. To će se lako evidentirati i sada ne živimo više u onom vremenu kada je Milov DPS mogao da zloupotrebljava bilo šta. Danas u Crnoj Gori živimo u eri koja podrazumeva slobodu građana koji se mogu ne samo slobodno izjašnjavati na popisu, već mogu i slobodno politički misliti i uticati na procese u svim segmentima, kako u politici, tako i u društvu. To je zapravo ključno obeležje ove postmilove i postđukanovićevske ere crnogorske politike i crnogorskog društva, ističe Pavićević.

Mogućnost falsifikovanja

Sputnjikov sagovornik govori da je mogućnost malverzacija mala i da se može javiti u pomenutom obimu i formatu gde anketari svojevoljno upisuju nečiju veru, naciju i jezik, ili na osnovu državljanstva određuju ko pripada kom narodu i kojim jezikom govori, ali da se sve to da ispraviti. Ne može vas neko upisati a da vam ne dođe u kuću, govori on, niti smeju zanemariti vaše žalbe na nepropisno i netačno upisivanje podataka.

- Ljudi će da jave da popisivači nisu dolazili kod njih kući. Sada postoje mehanizmi potpunog nadzora, kontrole i rada popisivača. Male su mogućnosti da neko može da manipuliše i samim postupkom i tim podacima. Budući da je to tako, ja mislim da će taj popis biti ipak do kraja organizovan kako treba. Svaki segment tog procesa moguće je ispratiti i proveriti. Verujem da građani Crne Gore, koji su tradicionalno zainteresovani za politiku i sve što se tiče politike, a posebno sada za popis, mislim da će oni svi pratiti šta se tu dešava i da će sigurno reagovati ukoliko se dese neke veće neregluarnosti.

Što se tiče mogućnosti ponavljanja popisa, Pavićević sumnja da će za njim biti potrebe, ali da će se, ukoliko bude povoda, za njega znati još u decembru.

Mi ćemo tek tri do četiri meseca nakon popisa znati njegove rezultate. To je neophodno kako bi se obradile sve informacije i kako bismo dobili verodostojne podatke sa popisa. U slučaju da se dese neke velike neregularnosti i da je ta situacija očigledna, to će biti jasno već tokom decembra, za vreme anketiranja građana. Nakon toga, neophodno je naravno proveriti unos svih podataka kako bismo na kraju čitavog popisnog procesa mogli da kažemo da je sve provereno. Tek tada i sa proverenim podacima MONSTAT izlazi sa rezultatima popisa.

Kurir.rs/sputnikportal

