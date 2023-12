SKANDAL U BUDVANSKOJ ŠKOLI: Otac falsifikovao školska dokumenta svoje dece, direktor podneo prijavu!

Direktor budvanske srednje škole "Danilo Kiš" Krsto Vuković policiji je podneo prijavu protiv S.M. zbog sumnje da je lažno prikazao da je njegova ćerka pohađala školu iako o tome nema dokaza.

Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije saopštili su da je Vuković to prijavio nakon što je S.M. u oktobru podneo zahtev da se iz škole koju je navodno pohađala u Srbiji njegova kćerka prepiše u budvansku srednju školu.

"Uprava škole je posumnjala u verodostojnost dokumenata za A.M. i kontaktirala direktora škole na koju se vode dokumenta za A.M. Od škole je stiglo obavještenje da A.M. nikada nije bila učenik te škole. Iz tog razloga je izvršena dodatna provera za dokumenta starije ćerke S.M. i utvrđeno je da se takođe radi o falsifikatu", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora tvrde da je S.M. isto učinio i prilikom upisa najmlađe kćerke u Osnovnu školu “Ivo Vizin” u Prčanju, zbog čega je direktorica škole Petra Ćetković protiv njega podnela krivičnu prijavu.

"U vezi navedenog, obavešteni su svi nadležni državni organi, koji su nas informisali da preduzimaju aktivnosti u okviru svojih ovlašćenja. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija pozdravlja ažurnost direktora škola u Budvi i Kotoru i apeluje na sve činioce u sistemu na dodatnu pažnju i odgovornost u cilju otkrivanja i suzbijanja ovakvih pojava", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Vijesti