OVO JE HRVATSKI VOJNIK KOJI JE DEČAKU (14) LETVOM SLOMIO RUKU: Nikada ne bih namerno povredio dete!

Dečak je sa teškom povredom završio u bolnici i vratio se kući sa gipsom na ruci, ali i strahom od čoveka kog viđa svakodnevno na ulici. Radi se o osnovcu.

Prema njegovoj verziji priče, on i njegovo društvo kobnog trenutka nisu činili nikakvu štetu na barci. Navodi da su samo sedeli, te je u jednom trenutku došao Ivica sa letvom u ruci dugom oko jednog metra te ih vičući rasterivao.

Drugi dečaci su pobegli, a on se sapleo jer su mu ispali novčanik i mobilni telefon. Tvrdi da ga je vojnik uhvatio za vrat, bacio na pod i zamahnuo letvom prema glavi. Odbranio se rukom.

Vojnik Ivica Modrić ne spori da je došlo do incidenta, ali tvrdi da nije tako kako kaže dete.

"Nikada ne bih namerno povredio dete. Raspitajte se malo o meni među ljudima i raspitajte se malo o toj deci koja bez nadzora prave štetu. Rado bih vam ispričao šta se stvarno dogodilo, ali ne smem jer sam vojnik i to me sprečava služba", rekao je on za Jutarnji.hr.

On je uhapšen, te je protiv njega podnesena krivična prijava zbog nanošenja teških telesnih povreda.

