MILORAD PUPOVAC SE OBRATIO NOVINARIMA: Nisam četnik, ali od onih koji misle da jesam nikada neću tražiti izvinjenje! (FOTO, VIDEO)

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S), Milorad Pupovac obratio se danas na dugo očekivanoj konferenciji za novinare i poručio da on nije četnik, da nije dežurni krivac za poruke koje se razmenuju između Srbije i Hrvatske, te da ta stranka još nije odlučila šta joj je činiti po pitanju ostanka u vladajućoj koaliciji.

Govoreći o zahtevu nekih stranaka i pojedinaca da se izvini zbog svojih izjava o navodnom upoređivanju današnje Hrvatske i ustaške NDH, Pupovac je podsetio da je on u Hrvatskoj, u kojoj živi, bio nazivan raznim imenima i raznim kvalifikacijama i da ni od koga nije tražio izvinjenje.

"Ja nisam četnik, ali od onih koji misle da jesam ili kažu da jesam nikada neću tražiti izvinjenje. Onima koji me svrstavaju u zločince i ubice, reći ću da nisam i nikada od njih neću tražiti izvinjenje, onima koji me svrstavaju u tajne saradnike srpskih vlasti, stavljajući me u rizike, što je više od ugleda, ali i rejtinga u javnosti, nikada neću tražiti izvinjenje", rekao je Pupovac.

Istakao je da je to deo političke borbe kroz koju, kako je rekao, mora proći.

Predsednik SDS S je novinarima rekao da ta stranka još nije donela odluka o tome da li će napustiti ili ostati u vladajućoj koaliciji, te da će o toj temi biti reči na današnjim stranačkim organima, kao i tokom narednih dana u razgovoru sa koalicionim partnerima.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Beta

Kurir