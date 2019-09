TARIK FILIPOVIĆ SEKSUALNO ZLOSTAVLJAO SPREMAČICU: Žena koju je voditelj optužio za krađu nakita sve iznela na suđenju!

Spremačicu se tereti da je poznati par "olakšala" za 20 hiljada evra, na koliko je procenjen ukradeni nakit, i za još 5.000 evra i 100 kanadskih dolara.

"Ne smatram se krivom", izjavila je krajem godine izjašnjavajući se o optužnici Anica Jurilj koju tužilaštvo tereti za krađu prstenja, lančića, narukvica, ali i gotovine supružnika Filipović i tašte Tarika Filipovića Fehime Šehović.

Danas je objasnila da je prve tri godine rada u domu Filipovićevih sve odlično funkcionisalo.

"Radila sam kod njih od 2010. do 2013. godine. I sve je bilo odlično. Tog 11. marta 2013. Tarik i ja smo ostali sami kod kuće, a Lejla i njena majka su otišle napolje. Dok sam spremala veš u jednom trenutku mi je Tarik prišao s leđa i počeo me navlačiti za ramena, aludirajući na seksualne radnje. Počeo je da me dira. Bila sam van sebe, odgurnula sam ga pitajući ga: Što ti je, što to radiš?', ispričala je Anica Jurilj danas na sudu iznenadivši sve prisutne.

Potom je nastavila i iznela njegovu reakciju.

"Rekao mi je 'šta je tebi, zar ne znaš da ljudi imaju svoje slabosti'. Ja sam se izderala na njega i rekla mu 'zar te nije sram'. Bila sam šokirana, sva sam se tresla, a on se smejao i rekao mi da se smirim i da će mi sve nadoknaditi", ispričala je danas.

Jadnu ženu su optužili da je ukrala novac, ali ptičice cvrkuću da je Tarik Filipović veliki kockar. Pamentnom dovoljno. https://t.co/W4smG6RqzT — Fantom slobode (@PhantomSlobode) September 11, 2019

Ističe kako mu je potom poručila da će svima reći kakav je i što je napravio. Prema njezinim riječima, Tarik Filipović joj je poručio da će joj sve nadoknaditi.

Nastavila je potom iskaz rekavši da su se u jednom trenutku Lejla i njezina mama vratile kući, što je ona, kako je ispričala na sudu, iskoristila da izađe iz stana i ode kući.

"U tramvaju sam vidjela da mi je u torbi zlato, objasnila je Anica Jurilj, koja je sudu ispričala kako je pretpostavila da ju je Tarik unutra stavio.

"Kada sam došla do Dubrave samo sam se htjela riješiti tog zlata jer sam se osjećala poniženo. Došla sam do čoveka od kojega inače kupujem duvan i pitala ga ima li nekoga da to uzme. On je našao čoveka koji je to otkupio za 1.200 evra", ispričala je Tarikova spremačica danas na sudu.

"Meni taj novac nije ništa značio jer sam samo htela da se rešim nakita, dodala je. Na pitanje kako su se nakit i zlato našli u njezinoj torbi, Anica Jurilj je pokušala da objasni sledećim rečima: "Ne mogu da objasnim kako su se nakit i zlato našli u mojoj torbici, ali on je stalno govorio da će mi to nadoknaditi. Da će mi se iskupiti", rekla je na sudu.

Nastavljeno suđenje spremačici koju su Tarik i Lejla Filipović optužili da im je pokrala nakit i novac https://t.co/S4WbLuuran — Radio Ljubuški (@RadioLjubuski) December 5, 2018

Dva dana nakon toga nazvao me Tarik i rekao da se moramo naći. Došli smo u jedan kafić, a s njim je bila i Lejla.

"Rekao mi je 'ti si nas pokrala', a Lejla je celo vreme ćutala. On me dugo optuživao, a ja nisam znala što da kažem, bila sam šokirana. Nakon toga sastanka, Tarik me zvao nekoliko puta pa mi govorio da ima velike probleme u kući. Pitao me da li su ti predmeti još uvek kod mene. Rekla sam da nisu", ispričala je.

Na sudu je ispričala da joj je Tarik rekao da, ako ima te predmete, da će ih on vratiti i praviti se kao da ih je Lejla zagubila.

"Nakon nekog vremena me nazvao me i rekao da je najbolje da to sredimo tako da odemo kod notara i da ja nešto potpišem i da se to sve zaboravi. Došla sam kod notara i potpisala, ne gledajući šta potpisujem. Da sam pročitala nikada to ne bih potpisala, ispričala je Anica Jurilj.

Na pitanje sudije Darija Lokasa zbog čega nije ranije izašla s ovom pričom, Anica Jurilj je rekla kako to ne može objasniti: "Jednostavno moja situacija nije bila takva da ja mogu podneti tužbu". "Ne znam zašto to nisam napravila, ne mogu to da objasnim", rekla je.

Na insistiranje sudije da odgovori na pitanje zašto ga nije prijavila kada je postalo izvesno da će nje biti podneta krivična prijava, Anica Jurilj ponovno nije imala odgovora. "Ja sam samo mali čovek, ne znam zašto to nisam napravila", piše Jutarnji.

Kurir.rs/Oslobođenje.ba

Foto: YT Screenshot

