HRVATSKI KLIMATOLOG ŠOKIRAO PROGNOZOM: Dobro razmislite ako kupujete kuću pored mora! Sprema se NAJGORI scenario!

"Rekao bih da to jesu posledice klimatskih promjena kad je reč o poplavama zbog podizanja nivo mora. Imate dva procesa: jedno je da se srednji nivo mora podiže, a to znamo da je povezano s klimatskim promenama. Drugo je da su sve one meteorološke prilike koje dovode do poplava, a to znači nizak pritisak, jak južni vetar, takođe povezani s klimatskim promenama. S godinama će se oni menjati, biće češći, intenzivniji i dugotrajniji", kazao je on za RTL.

On je dodao da ne misli da su posledice klimatskih promena požurile te da se ljudima možda čini daleko nešto što će se dogoditi 2050. i 2100. godine.

"Ne bih rekao da su uranile, samo se javlja povremeno ono što će se kasnije javljati češće. Znači, i dalje se prognoze rade do 2050. najviše do 2100. pa to možda ljude uljuljka i čini im se da je daleko te da ne treba ništa raditi. Međutim, ovo je možda nekakav podsetnik šta se može dogoditi", kazao je Orlić.

foto: Profimedia

More će se podignuti i do jednog metra

Projekcije za visinu mora u budućnosti i u svetu i u Hrvatskoj su slične. Očekuje se podizanje za oko 30 do 60 centimetara nivoa mora, a možda i više.

"Projekcije se rade za različite scenarije, npr. jako smanjujete emisiju gasova, a onda se do kraja veka očekuje, globalno gledajući, 30 do 60 centimetara podizanja nivoa mora. Ako se ništa ne preduzme, može biti i više od metar. U Hrvatskoj je vrlo slično kao i u svetu. Imali smo od 60-ih i 90-ih godina dosta stabilan vodostaj, a od tada imamo porast vodostaja od 10 centimetara, a to je puno", objasnio je Orlić.

foto: Youtube/Printscreen

Razmislite dvaput ako u Hrvatskoj želite kupiti kuću pored mora

On se složio se i kako bi građani trebalo dvaput da razmisle ako nameravaju da kupe nekretninu koja je u prvom redu do mora.

"Svakako bi trebalo razmisliti. I Šibensko-kninska županija je počela raditi planove za obalu u kojima označava gde je rizično, a gde manje rizično kupiti nekretninu", rekao je Orlić.

Kurir.rs / Slobodna-bosna.ba

Foto: YouTube prtscr / Mark Thomas

Kurir