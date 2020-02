PIJANI MUŠKARAC ISTUKAO PRIJATELJU ŠAKAMA PO GLAVI: Brutalno ju je napao i izvređao, a platiće kaznu od 1 evra!

Isprva je 43-godišnjak morao da plati 612 kuna (82 evra) kazne, no kako je bio uhapšen, sud mu je tu kaznu umanjio za vreme hapšenja i vreme provedeno iza rešetaka. Preostalo mu je da plati 12 kuna (1,60 evra), a ako prema zakonu plati dve trećine kazne, to jest samo osam kuna, sud će mu je uvažiti plaćenom u celosti, piše Podravski. No, osim toga, mora da plati sudski paušal u iznosu od 300 kuna (40 evra).

Zašto je 43-godišnjak uopšte završio na sudu, objašnjeno je u pisanom otpravku prekršajne presude protiv njega. Prema presudi, oko 20 sati 16. jula prošle godine 43-godišnjak je pod uticajem alkohola od 0,72 promila vikao i galamio na svoju prijateljicu "ku*vo, j…m te u usta" te joj govorio da je "ku***tina" i psovao joj je majku.

Da je sve ostalo na grubim rečima, verovatno ne bi intervenisala policija niti bi ovaj predmet stigao na Prekršajni sud, no 43-godišnjak je ženu izudarao s nekoliko udaraca šakom u glavu. Na suđenju se okrivljeni nije pojavio niti je sudu dostavio pisanu obranu, na što je imao pravo. Kako je navedeno u presudi, kažnjen je "primereno vrsti i težini počinjenog dela te društvenoj opasnosti".

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Profimedia

Kurir