ISPUNILA JE SVE NAŠE SEKSUALNE ŽELJE: Imao sam trojku sa majkom svoje devojke, a kasnije je usledio totalni šok!

Kolumnistkinji Diedre Sanders javila se osoba sa veoma čudnim seksualnim problemom.

Naime, mladić se požalio da je imao neprijatni susret sa majkom svoje devojke i objasnio zbog čega.

"Imam 27 godina, a devojka 22, zajedno smo tri meseca i super nam je. Oboje se slažemo da je to najbolja veza u kojoj smo ikada bili. Kada me je pre nekoliko nedelja upoznala sa roditeljima, šokirao sam, nisam mogao da verujem svojim očima. Čim sam ugledao njenu majku shvatio sam da je znam od ranije.

Naime, jednom sam izašao sa prijateljem u klub i upoznali smo stvarno privlačnu ženu, za koju sad znam da joj je 46 godina. Tada smo plesali i razgovarali sa njom celu noć. Ona je u klub došla sa drugaricama, ali kad su one otišle, ostala je s nama. Pozvala nas je u svoju hotelsku sobu gde smo nastavili da se provodimo uz alkohol. Mog prijatelje i mene je seksualno zadovoljila u svakom pogledu, radili smo joj šta smo hteli. Nismo verovali koliko imamo sreće. Uspeli smo da se poseksamo sa ženom koja odlično izgleda i to bez ikakvih posledica. Bila je neverovatna. Ujutro smo se pozdravili i nikad se više nismo sreli - sve do sad. Samo zamislite kako sam se osećao kada je moja devojka rekla da joj je to mama.

Ne zna da li se ona nas seća, ali moj prijatelj je definitivno nikada neće zaboraviti. Stvarno ne znam što da radim. Ne želim da raskinem sa svojom devojkom, ali posle ovog događaja preteško je biti sa njom. Čak i ako to njena majka nikada ne spomene, drug će me večno ismevati zbog toga", požalio se momak u problemu.

Ovako je izgledao Diedrin odgovor:

"Ako ti je zaista stalo do devojke i sa njom planiraš budućnost, nema potrebe da raskinete sve dok si diskretan. Iako nisi bio s njom u tada, verovatno će je zgroziti činjenica da si bio s njenom mamom. Takođe, postoji rizik da njen otac sazna za to i da njihov brak bude uništen. Vrlo je verovatno da se mama nada da ćeš prećutati što se dogodilo između vas. Ako ti kaže da te prepoznala, reci joj da pokušavaš da zaboraviš tu celu noć jer si zaljubljen u njenu ćerku i želiš da nastaviš vezu sa njom. Sigurna sam da će odahnuti. Razgovaraj i s prijateljem i daj mu do znanja da očekuješ da ćuti o tome jer voliš svoju devojku. Nadam se da je i on u stanju da čuva tajnu", napisala je kolumnistkinja.

