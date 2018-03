MUŠKARAC ODBIJA SEKS: Ovo su razlozi zašto neće da spava sa vama!

Iako mnogi još misle da su muškarci uvek za seks, u današnje vreme dosta žena se pita zašto njihovi partneri odbijaju seks.

Šta je to zbog čega nekim muškarcima seks u braku nije više toliko privlačan kao na početku veze?



Na stranici “geniusbeauty”stručnjaci su naveli neke od mogućih razloga zbog kojih muškarac odbija seks.

Muški pogled

Zbog iscrpljenosti nakon posla muškarac se oseća neprijatno i počinje da pronalazi apsurdne izgovore. Činjenica je da čini sve kako bi izbegao seks. Neki muškarci su skloni tome da razlog za hroničan umor traže u svojoj okolini.

Nizak libido

Ako vaš suprug ima više od trideset godina, možda razlog leži u godinama. Nezdrav način života dovodi do određenih promena, a na to mogu uticati nedostatak fizičke aktivnosti i stres.

Muški i ženski libido

Imajte na umu da se vrhunac muškarčeve seksualne aktivnosti događa u dobu od 18 do 20 godina dok se vrhunac ženske seksualne aktivnosti razvija nakon tridesete godine. Ne može se isključiti činjenica da imate drugačiji temperament. Seksualna želja može biti jaka, srednja i slaba. Ako su vaši temperamenti slični, vama je potrebna ista količinu seksa i imaćete skladan seksualan odnos. Ako vam je oboma seks potreban svaki dan - imate jaku seksualnu želju. Ako preferirate seks dva ili tri puta nedeljno, imate prosečnu seksualnu želju, a ako imate potrebu za seksom jednom nedeljno ili manje, imate slabu seksualnu želju.

Seks i veze

Psiholozi su objavili rezultate višegodišnjeg istraživanja koji su pokazali zašto muškarci odbijaju seks sa svojim suprugama. Za 60 odsto ispitanika seks je postao rutina i monoton. U takvim situacijama muškarac razmišlja o tome da bi seks s nekom drugom ženom mogao da bude drugačiji. Tim muškarcima seksolozi su savetovali da pronađu neke pozitivne karakteristike koje supruga ima.

Izgled žene

Trećina ispitanika je izjavila da odbijaju seks jer nisu zadovoljni izgledom supruge. Mnogi muškarci smatraju da se to dogodi kad žena prestane da vodi računa o svom izgledu i to ih ne uzbuđuje. Ostali su izjavili da odbijaju seks sa suprugom zbog gledanja pornografije ili zbog porodičnih problema. Dalje, mnogi odbiju seks kad su zbog nečega ljuti na suprugu. Što su češće porodične svađe to je manje seksa u braku.

Muškarci i pornografija

Mnogo je muškaraca kojima je draža pornografija od seksa sa stvarnom ženom. Seksolozi su to objasnili ovako: 'Muškarcima je samo ponekad potrebna neka nova senzacija.

