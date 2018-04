IMAJU SEKS REDOVNO, ALI NIKAD GA NIJE ZADOVOLJILA ORALNO: Volim ga, ali nikad neću staviti njegov penis u usta! Evo zašto...

Melanie je četiri godine sa svojim dečkom. Imaju seks ali ona ga nikad nije oralno zadovoljila. Ispričala je zašto - i koliko je nervira što mora da se prada zbog toga.

Zašto dečka oralno ne zadovoljavam? Zato jer to smatram odvratnim, vrlo jednostavno. Volim ga i rado imam seks s njim – ali neću staviti njegov penis u usta, jer mi je to grozno. A zašto bih za vreme seksa morala da radim nešto što mi se ne sviđa?

Da ga zadovoljim, njemu za ljubav, verujem da bi primetio kako mi to uopše nije zabavno – a to onda ne može biti ni zabavno, a niti uzbudljivo za njega.

Znam da su ga devojke u ranijim vezama zadovoljavale oralno i da mu je to odlično. Često smo razgovarali o tome. Ali, objasnila sam mu da mi je to odvratno, a on smatra da je to sasvim OK. 'Normalno' imao seks – i da, on mene oralno zadovoljava. Ali, to ne znači da mu se moram revanširati. Često me pitaju prijateljice da li se bojim da će moj dečko da potraži da ga neka truga zadovolji oralno.

Naravno da sam već o tome razmišljala. Ali, poznajem ga i volim ga i znam da to ne bi uradio. A ako baš ne može nikako bez toga, onda ću ja platiti "profesionalku" da mu to priušti. I o tome smo pričali. Meni bi to bilo u redu jer znam da osećaji nisu u igri.

Smatram kako nijedna žena ne bi trebalo u krevetu da radi ono što ne želi – samo da udovolji partneru. A to važi i za oralni seks. Dok god igramo s otvorenim kartama i drugi zna u što se upušta, to je OK. A ako muškarac zbog takve stvari prekine vezu, onda ovako i onako nije 'onaj pravi'!"

