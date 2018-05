SAČUVAJTE BRAK: Uz pomoć ovih saveta seks će vam biti SAVRŠEN!

Tačno je da provodimo mnogo vremena s bračnim partnerom kad nema radnog pritiska i da supružnici i oni koji žive zajedno sebi zaista mogu da priušte luksuzni tretman, bez žurbe.



Lagano građenje odnosa od ranog jutra sa onima koji su veoma zauzeti takođe je moguće: počnite dan koketiranjem.



Kad nemate vremena, nastojte da ga pronađete. Ubacite ljubav u raspored jedne od večeri, možete da zamolite prijatelje ili rođake da deca, ukoliko ih imate, prespavaju kod njih. Pustite muziku koju oboje volite, poslužite neku lepu večericu ( može i naručenu hranu), ali da bude lepo servirana, i posvetite se jedno drugom. Fokusirajte se na kvalitet, a ne na kvantitet.



Muškarci, zapamtite: zbog velikog broja obaveza žene postaju sve umornije sa smirajem dana i - manje su spremne za seks. Znajte da će više energije imati ujutro. A i vi, jer često se, priznajte, budite s erekcijom. Dakle, umesto što na seks čekate ceo dan, a do njega često i ne dođe, navijte sat petnaestak minuta pre uobičajenog buđenja, pa uživajte "na brzaka". Nekada je to prava stvar!



Oni koji vežbaju, čak i ako nisu izgubili masno tkivo ili dobili na snazi kako su planirali, postaju sigurni u svoje telo kao i oni s pločicama, pokazala je jedna američka studija. Zato slobodno navalite na partnera kad se dobro oznojite! Svakako ćete poboljšati samopouzdanje i popraviti raspoloženje, i partneru i sebi, između vrućih čaršava.



Što ste duže u braku ili s partnerom, to je veća verovatnoća da ćete se ograničiti na uhodane poze. Uzburkate situaciju! Navijte ponekad alarm u dva-tri sata ujutro, zagrlite čvrsto partnera. Možda će vam delovati zbunjeno prvih sekundi, ali sigurno se neće buniti.

To mi radi, ljubavi - Kada ga dovoljno opustite za priču, skrenite mu pažnju na pojedine situacije u kojima vi dominirate dok vodite ljubav i objasnite da ponekad ne možete da procenite šta njemu odgovara, a šta ne. Sledeći korak bi bio da akcenat stavite na detalje koje on dobro radi.



SEKS U BROJKAMA



Najvažnija sporedna stvar na svetu - seks - uvek privlači pažnju.



Mnoga istraživanja sprovedena su u svetu o ovoj temi i rezultati su više nego zanimljivi.

• Čak 84 odsto žena spava s mužem kako bi im on kasnije pomogao u kućnim poslovima.

• Broj kalorija koje sagorite tokom seksa je 200.

• Čak 32 odsto bračnih partnera spava odvojeno.

• Prosečno vreme trajanja seksa je 15 minuta.

• Parovi u proseku vode ljubav 103 puta godišnje.

• Do ženskog seksualnog vrhunca je potrebno između osam i 30 minuta.

• Najbrži izmeren orgazam iznosi dve do pet sekundi, i to se odnosi na trenutak od penetracije do vrhunca. Nas mnoooogo zanima kako su to merili.

• 40 odsto zaposlenih ljudi imalo je seks s kolegom na poslu.

• Oko 15 odsto žena nikada nije doživelo orgazam.