VUDU KUPANJE, MASOVNE ORGIJE, AKCIJA NA PLANINI... Ovo su najšokantniji seksualni običaju širom sveta!

Ako mislite da su seks na javnom mestu, u autu ili pred kamerama najegzotičnije stvari koji ljudi rade prevarili ste se.

U različitim zemljama postoje većini možda čudni seksualni običaji koji svoje temelje nalaze u praznoverju ili pogrešno protumačenim pojavama i događajima.

foto: Profimedia

Rumunke ne vole oralan seks



Naime, za Rumune i Rumunke bismo mnogo toga mogli reći, ali definitivno ne i to da smatraju oralni seks prljavim, i da ga parovi i bračni partneri nikada ne praktikuju. Oralni seks se može dobiti eventualno kod prostitutke, jer se smatra da takav čin ponižava ženu. U toj celoj jednačini jedino nije jasno kako i zašto se smatra da to ne ponižava i prostitutke, ali ne želimo previše da se mešamo u običaje drugih kultura.

Niotaimori i Nantaimori

Ko drugi nego Japanci. Teško je ne pomisliti na ovu dalekoistočnu zemlju kada govorimo o seksualnim bizarnostima, a jedan od trenutno najvećih hitova je posluživanje sušija na ženskom (Niotaimori) ili muškom (Nantaimori) golom telu. Osoba s koje se jede je trenirana da leži nepomično satima, a sve dlake s tela su joj/mu u potpunosti uklonjene, tako da slučajno ne bi nešto zapelo na zubima dok uživate u sirovoj ribi. Bilo kakav seksualni čin je u ovom slučaju zabranjen, sme samo da se gleda i jede.

foto: Profimedia

Haićansko vudu kupanje pod vodopadima

Ako želite da se bavite vudu magijom ili vas zanimaju vudu običaji, Haiti je najbolje mesto za istraživanje ovog neobičnog religijskog aspekta. Ipak, upozoravamo da će vas neke stvari iznenaditi, šokirati, pa možda čak i na smrt preplašiti. Ipak, kupanje pod vodopadom Saut-d’Eaua tokom svakog jula moglo bi da bude i te kako zabavno. Oni koji praktikuju vudu tada slave svoju boginju ljubavi, Erzulie Fredu. To čine tako što se skinu goli, kupaju i valjaju po blatu, i sve to uz prilično velike količine žrtvene životinjske krvi.

Seks odred iz Guama

Možda do sada niste čuli za maleno pacifičko ostrvo Guam, pa eto, dovoljno je da znate da spada pod Mikroneziju, deo je SAD-a, i na njemu je zabranjeno venčavanje sa devicama. Dakle, dok većina sveta podržava nevinost pre braka, na Guamu rade upravo suprotno. Zato lokalna vlada svako malo unajmljulje odred mladića, koji obilaze lokalna sela i imaju seks sa nevinim mladim devojkama, a one im za to čak i plaćaju. Izgleda da nam se lestvica najpoželjnijih poslova upravo iz temelja promenila.

foto: Profimedia

Indonezijski praznik Pon

Paganske vere uvek imaju najbolje rituale, a takav je i indonezijski praznik Pon. Premda je Indonezija danas uglavnom islamska zemlja, u manjim sredinama su se zadržala paganska verovanja, kakvo je i gore spomenuto. Sedam puta godišnje oni koji praktikuju ovu religiju odlaze na hodočašće do svete planine na Javi, kako bi prizvali dobru sreću za sebe i svoje bližnje. To čine tako što na planini imaju seks s nekim ko nije njihov bračni partner, ali da bi im se želje ispunile, to mora biti s istom osobom svih sedam puta u godini. Drugim rečima: dozvola za prevaru + bonus dobre sreće!

Francuzi vole svingovanje

Svingovanje ili menjanje partnera s drugim ljudima, svake godine dobija sve više i više na popularnosti. To uglavnom ide na dušu uvek seksualno vrlo slobodoumnim Francuzima, pa tako čak 27 odsto njih priznaje da su se upustili u ovaj oblik zabave. Brojka od 41 odsto ipak govori da ih je toliko učestvovalo u orgijama, što konzervativnije ljude tera da se prekrste a one malo slobodnije na kupovinu karte za Pariz. I to ne zbog Ajfelovog tornja…

Islamski privremeni brak

Iako je danas uglavnom zabranjen, ovaj običaj je nekada bio vrlo popularan u nekim islamskim zemljama, na primer u Iranu. Nikah al-Mutah, ili privremeni brak, davao je mladom paru ugovorenu mogućnost da imaju seks pre nego što su stupili u brak. Možda se danas, kada maltene svi to rade pre braka, to čini kao bezvezan običaj, ali setimo se koliko je islam stroga religija, pogotovo kad se govori o seksu. Ipak i Muslimani su samo ljudi, pa su malo "prekrojili" neke zakone i dobili ludi, i pre svega, bezgrešnički seks. Ipak, radikalizacijom ove religije i privremeni brak je otišao u istoriju.

foto: profimedia

Doging je hit u Velikoj Britaniji

Malo bolji istraživači pornografskih stranica zasigurno su naleteli na video klipove koji u naslovu imaju reč "dogging". Mi bismo to mogli da prevedemo kao ‘psarenje‘, a sastoji se od seksualnih odnosa u javnosti, dok drugi ljudi gledaju. U blizini sela Putenham (pored Londona) postoji tako polje koje je namenjeno za doging, a gledaoci mogu svakodnevno da posmatraju gej seks preko dana, i heteroseksualne odnose po noći. Nema šta, izgleda da i Britanci znaju da se zabavljaju.

Kurir.rs/Idesh, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir