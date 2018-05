RASPLALITE STRASTI: 8 razloga zbog kojih muškarci vole ženski orgazam!

Najviši trenutak ženske strasti je komplikovan događaj za koji je potreban spoj psihičke i telesne stimulacije.

Jedno istraživanje je pokazalo da su muškarci veoma zadovoljni kad ženu dovedu do orgazma.

Oni na ženski vrhunac gledaju čak kao na vlastitu odgovornost i ljuti su kad ne uspeju da partnerku dovedu do orgazma.

Zašto je to muškarcima toliko važno pitali smo stručnjake i sakupili osam glavnih razloga.

Ženski orgazam je dokaz uspeha

Muškarci su ambiciozni. Međutim, oni ne žele da ispune svoje ciljeve samo na poslu ili u sportu, već i u spavaćoj sobi žele da imaju osećaj da su uspešni. Čak iako se odmah uspava nakon seksa, ako vas je doveo do orgazma budite sigurni da sebe smatra najvećim frajerom.



Ženski orgazam jača povezanost

Kod ženskog orgazma se mozak preplavi hormonom oksitocinom. Zbog toga se žena odmah oseća povezanije sa partnerom – i jednostavno fenomenalno! A kad nakon seksa iscrpljeno i srećno legnete na njegove grudi – i on profitira.

Rado vas promatra dok doživljavate orgazam

Kad se izvijete prema nazad za vreme vrhunca, kad se ugrizete za usnu i jednostavno izgubite kontrolu – to mu je nenormalno seksi. On tada definitivno uživa u svom malom šou.

Jednostavno je impresioniran

Za razliku od muškaraca, žene mogu doživeti višestruke orgazme. Pošto on to ne može, to ga čini veoma znatiželjnim – i u čudu će vas posmatrati.

Glasno stenjanje ga uzbuđuje

Kad ste glasni u njegovom društvu, to za njega ima dva uzroka: 1. On vas je veoma naljutio ili 2. Jako vas je usrećio. Logično je da mu se ovo drugo više sviđa.

Veseli ga da vam se sviđa to što radi

Pošto mu ne pišete recenzije nakon seksa, traži znak da ste zadovoljni njegovim radom. Premda i seks bez orgazma može biti odličan, vaš vrhunac mu je najsigurniji znak da “svoj posao” dobro odrađuje.



Želi da vas usreći

On voli kad vam s malim poklonom izmami osmeh na lice – a orgazam je definitivno jeftiniji i efektniji od cveća ili nakita.

Za vreme orgazma se lepo zacrvenite

Kad postane vruće u krevetu pa na vrhuncu strasti krv žestoko jurne po vašim žilama, može se dogoditi da dobijete crvene mrlje po koži. Taj fenomen zove se "seks flaš" – i muškarcima je veoma seksi.

