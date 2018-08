PREPOZNAJTE LAŽIRANJE ORGAZMA: Evo kako da provalite partnera da li je odglumio!

Ne glume samo žene orgazam, postoje i muškarci koji pribegavaju ovom gestu iz straha da se ne susretnu sa ženskim gnevom.

Ovakve stvari se događaju i to ne treba da vas brine. Razlozi za to su različiti: seks je trajao predugo, više nije mogao zadržati uzbuđenje, izgubio je volju ili je nastupio umor.

Ipak, ukoliko sumnjate da vaš partner često lažira orgazame, evo kako ćete znati da li je zaista tako.

Kako im to uspeva?

Muškarci pokušavaju odglumiti svoj orgazam "zvučnim signalima" – glasnim stenjanjem, teškim i ubrzanim disanjem te snažnim napinjanjem tela nakon kojega sledi opuštanje. Posebno ako imaju kondom, ženama je teško ustanoviti je li došlo do izlivanja semena. Brzim skidanjem i bacanjem kondoma muškarac sprečava da žena vidi prevaru. Kod seksa bez kondoma muškarci odglume da brišu penis toaletnim papirom ili peškirom.

Kako možete saznati da li glumi?

Nežno ga diraj po njegovom posebno osetljivom mestu. Nakon orgazma je muškarac ekstremno osetljiv na dodire, škakljiv ili se čak i lagano naježi. Ako ne reaguje osetljivo na dodire, moguće je da nije doživeo vrhunac.



Šta uraditi ako glumi?

To uvek zavisi od toga u kakvoj si vezi s ljubavnikom. Ako je to bio seks za jednu noć, onda se ne isplati dugo pričati o tome. Međutim, ako ste u dužoj vezi, onda je jako važno saznati zašto je on odglumio orgazam i koliko često to radi. Možda ima neke želje koje bi rado podelio s tobom ili je u nekom području svog života u velikom stresu. Budi iskrena s partnerom i reci mu da ga razumeš te da si tu za njega. Tako ćeš vašoj vezi – i seksualnom životu – dati sasvim novi, možda čak i uzbudljiviji smer.

