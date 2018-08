ISPOVEST ZAGREBAČKOG SVINGERA: Žena mi je dosadila posle 15 godina braka, a onda sam je uveo u SEKS KLUB! Ispunio sam sve fantazije, a redovno se viđamo sa parom iz Beograda!

Muškarac je sa svojom ženom od kraja srednje škole, a prvi put su se razdvojili kada je otišao u Zagreb da studira, a ona ostala da radi u malom mestu gde su rođeni.

"Bili smo ludo zaljubljeni, posećivali smo se vikendom i nije nam padao na pamet prekid. Znao sam da je prevarim, ali ništa ozbiljno, voleo sam je. Jednostavno, obožavam seks i ne mogu dugo bez njega. Kad sam diplomirao, brzo smo se oženili i doveo sam ju u grad. U braku smo već 15 godina i imamo dvoje dece. Njoj baš i nije bilo do seksa. Stalno je bila umorna."

foto: Profimedia

"Informatičar sam u uglednoj firmi i često putujem. Pre tri godine išao sam na nekoliko dana u Veliku Britaniju i poveo sam suprugu. U to vreme seks nam je bio na totalnoj nuli. U početku smo bili svaki sa svojim parom, a onda mi je prišla ta druga žena... Jedno veče dok smo šetali Londonom naišao sam na klub kog sam našao, a žena je, začudo, pristala. Na ulazu su nam objasnili pravila ponašanja. Ukratko, upoznaješ parove i u razgovoru s njima odlučuješ idete li u akciju ili ne. Nagovaranje nije dopušteno. Smijuljili smo se, sve smo to dosta neobavezno shvatili."

"Seli smo kraj jednog para u kasnim tridesetima. Žena je bila prezgodna plavuša i napalio sam se samo od pogleda na nju. Rekli smo im da nemamo iskustva pa su nam predložili da odemo s njima u sobu pa ih malo gledamo. Supruga je delovalo uzbuđeno, ali pozitivno. Već je popila nekoliko pića i potpuno je prihvatila ovu igru. Nije nam dugo trebalo, a već smo i mi bili u ljubavnom klinču. U početku smo bili svaki sa svojim parom, a onda nam je prišla ta druga žena i krenula me ljubiti. Moja supruga uopšte nije bila ljubomorna nego je postala još napaljenija. Uskoro sam ja zadovoljavao tuđu ženu, a nepoznati muškarac moju. Nikada nisam osetio toliki užitak. Doslovno, kao da mi je bio prvi seks u životu, samo u paru."

foto: Profimedia

"Kad smo se vratili u Zagreb, nedeljama nisam mogao da izbacim slike, tu ludu noć iz glave. Seks sa suprugom postao je bolji nego ikad, a i ona je bila sve otvorenija. Čak smo počeli da gledamo porniće zajedno. Bili smo uzbuđeni kao neki klinci. I taj vikend smo se imali seks s drugima. Čak s dva para. Ispunjavao sam sve svoje fantazije za koje sam mislio da neću uspeti."

"Posle upoznavanja obično odemo na večeru svi ili u neki klub. Ukoliko svo četvoro kliknemo odlazimo u unajmljeni stan ili u hotel. Uvek prvo imamo seks parovi jedni kraj drugih, no dozvoljeno je dirati i tuđe partnere. Pa kud nas strast odvede. Ne sme biti prisile. Uvek se trudim da lepši spol uživa. To mi je važno. Jako me pali kad vidim drugog muškarca koji je požudno uzima. A ona je moja. Imamo jedan par iz Beograda s kojim se redovito čujemo i kad god možemo se skupa nađemo u Rovinju. Tamo imamo omiljeni klub gde smo već redovni gosti."

foto: Profimedia

"Teško je to objasniti nekome ko ne može razdvojiti ljubav od užitka, ali mi smo to uspeli. Ljubomora je primitivna emocija. Osim toga, to je samo seks i ništa više. Bitno je da nakon svega nas dvoje uvek odlazimo kao par. Nismo nikad to radili u Zagrebu. Ne osećamo se opušteno. Još više supruga, stalno se boji da ne bi naleteli na nekog poznanika. Ja ne smatram da se ikoga tiče naš seksualni život."

