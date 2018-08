NE TRAŽITE IZGOVORE: Evo šta raditi kad seks postane dosada!

Nisu uzalud knjiga i film "Pedeset nijansi - siva" toliko zapalili žene širom sveta. Većina zna da je radnja pomalo glupava i skoro nemoguća, ali dah avanture, neizvesnost i potpuna predaja seksualnim fantazijama oslobodili su mnoge od nas večne maštarije.

Da bi sve to moglo da prođe, ubačena je i doza ljubavi, kao vezivno tkivo koje ublažava vezivanje za krevet kravatama i lisicama. Da ne idemo dalje...

Zašto to mora da bude samo na filmu?

Mnogi stariji parovi će vam reći da, pre ili kasnije, dosada u seksu postaje neminovna i da više nije kao što je bilo. I mladi se brzo zasite, a tradicionalni moral više ne nalaže da iko trpi, zatvara oči i čeka da se "stvar završi". Setite se samo onog vica o engleskom lordu koji kaže svojoj supruzi: "Ledi, zatrudnite da ne ponavljamo ove smešne pokrete!"

Ne dajte da vas obuzme seksualna dosada jer to je najčešće signal da imate druge probleme koji vas sputavaju da uživate.

RUTINA BEZ FANTAZIJE

Ima dosta ljudi koji su veoma zainteresovani za seks, ali ih sve manje zanima da ljubav vode sa svojim partnerom. Oni i dalje imaju želje i fantazije, reaguju na seksualne stimulanse poput vatrenih scena u filmovima, mnogi redovno i masturbiraju, ali im je dosadno ili izbegavaju seks sa osobom sa kojom su u vezi ili braku. Ranije, možda i ne tako davno, nisu mogli da skinu ruke jedno s drugog, ali sada radije dohvate daljinski upravljač i gledaju TV.



Strast prirodno i neizbežno bledi u dugotrajnim vezama. Iako je to uglavnom tačno, ima mnogo parova koji su godinama ili decenijama zajedno, a redovno imaju odličan seks, iako možda ne tako često kao nekada. Zato je pogrešno okriviti dugotrajnu vezu za loš seksualni život.



Ako osećate dosadu kada ste intimni sa partnerom, uzrok treba da potražite duboko u sebi. Oni koji su dugo zajedno obično kao prvi razlog za nestanak strasti ističu to što se previše dobro poznaju - uzbuđenje zahteva neku dozu novine i neizvesnosti - avanturu, a njih nema kada su ljudi prisni. Ako osećate da se previše poznajete, onda ste verovatno zapali u rutinu ili stalno radite jedno te isto, što može da ugasi plamen. Možda vaš partner ima neke nove želje ili fantazije koje još nije podelio sa vama - ili čak i neke stare koje vam nikada nije rekao.

RECI MI ŠTA ŽELIŠ

Naterajte partnera ili partnerku da vam bez stida kaže šta želi. Možda možete da ga u trenucima strasti pitate šta bi još moglo da ga uzbudi ili šta bi volela da proba. Nije isključeno da će biti i pomalo neprijatno, ali ne odustajte.

Pošto su veze najbolje kada su iskrene i otvorene, šta je to što zapravo skrivate i ne želite da otkrijete? Šta vam se mota po glavi kada se uzbudite ili masturbirate? I šta vas sprečava da to podelite s partnerom i rasplamsate strasti? Ovde je često u igri neka vrsta straha da će vam se suditi da ste perverzni. Niste! To ne znači da treba da ispunjavamo svaku svoju fantaziju, ali vredi dati šansu nekoj od njih tako što ćemo ih podeliti sa voljenom osobom.

Ljudi se s godinama razvijaju, pa bi i svaka duga veza trebalo da se razvija i napreduje, uključujući i njen seksualni deo. Nema ničeg lošeg u onome što ste stalno zajedno radili, ali možda biste želeli da još nešto dodate? Jedna od prednosti koju dugogodišnji parovi imaju nad svežim vezama jeste da su partneri često sigurniji u sebe i jedno u drugo. Ljudi se osećaju bezbedno kada svoje slabosti pokazuju pred nekim koga odlično poznaju, tako da "stari parovi" mogu čak biti i nastraniji ako je to ono što žele.

LAKO JE POBEĆI

Ponekad razlog što vam je dosadno u krevetu nema nikakve veze sa seksom. Niste zadovoljni tokom stvari u životu, besni ste i ozlojeđeni, i sve to se vidi u postelji. Nemaština, kao i neke mane voljenog bića mogu da isisaju svu strast iz seksualnog života jednog para. Lako je gurnuti pod tepih sve teške razgovore uz jedno jednostavno: "Ne večeras, dušo, boli me glava". Ako na ovakav način izbegavate da se suočite sa onim što vas zaista muči, zapitajte koju cenu plaćate ignorisanjem problema.



Ostavite po strani nerešene sukobe i pokušajte da se ponovo zbližite, seksualno ili na neki drugi, emotivan način. Da bi se neki problemi rešili, potrebno je vreme, pa ne treba odustajati od veze i seksualnog života čekajući da sve bude idealno.



Parovi koji uspevaju da zadrže strast i ostanu seksualno angažovani u dugom vremenskom periodu dokazuju da su iskreni i otvoreni jedno prema drugom. Moguće je imati srećnu vezu i bez seksa, ali ako uradite sve što je potrebno da zadržite strast, vaša veza mogla bi se nazvati sjajnom.

