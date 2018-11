SOFIJA PRIZNALA DA NJEN DEČKO IMA ANAKONDU OD 22 CENTIMETRA I NIJE SREĆNA: Trpela sam jake bolove, više puta smo RASKINULI, a evo koliko često imamo SEKS!

Sofija je odlučila sa svima da podeli ispovest o svom dečku, čiji penis je za nju preveliki.

Ona je ispričala kako je zbog njegovog polnog organa njihov intimni odnos veoma otežan.

"Kad je krut Tomov penis je velik 22 centimetra i jako je debeo, upravo je njegova debljina ono što nam otežava seks. Njegov penis izgleda veliko čak i kad nije u erekciji. Zapravo, izgleda još deblje. Nije me upozorio na "anakondu" u svojim gaćama pa sam ostala šokirana kad sam ga prvi put videla. Nikad prije nisam videla tako veliki penis, a nije čak bio niti dignut! On se samo nasmejao, valjda je tu reakciju doživeo i ranije. Zbog veličine smo zapravo i raskidali. Jako se volimo i stalo nam je jednom do drugog, ali nekad ne možemo da imamo seks koliko bismo hteli jer kad čovek ima toliko velik penis ne može baš to raditi brzo i žestoko koliko bi hteo. Mislim da je i Tom zbog te situacije prilično frustriran jer se boji da može da me povredi. Obično se držimo drugih seksualnih aktivnosti, a ne penetracije jer nam je tako lakše", počela je očajna devojka i nastavila:

"Zbog tih stvari imamo problema u vezi, a zato nikad nismo počeli da živimo zajedno. Trenutno imamo seks tri do četiri puta nedeljno. Deo vremena provodimo zajedno, ali nam je jednostavnije da budemo razdvojeni jer bismo se inače zaneli. Osim toga, na taj način nam je svaki susret posebniji. Bez obzira na to koliko često raskidali, uvek se vraćamo jedno drugome jer je hemija između nas prejaka. Kad bih vodila ljubav s drugim ljudima, za vreme razdvojenosti od Toma, a oni bi imali tanak ili mali penis bila bih razočarana.

Nakon što imamo penetrativni seks treba mi neko vreme da se oporavim. Nekad zna da bude dosta bolno jer ljudi imaju unutrašnje organe, pa kad gurne u pogrešno mesto osetim jake bolove."

"Mislim, lepo je videti takav penis, ali volela bih da je manji. Rekla bih da se on njime jako ponosi, ali ga nikad nisam videla da se time hvali. Da sam ja muškarac i da imam takav penis mislim da bih stalno o njemu pričala! Nekad to spomenem pred drugaricama, a on me uvek ućutka. Mislim da živimo u nekom imaginarnom svetu u kom žene stalno govore da vole jako velike penise, ali nisam baš sigurna da su se mnoge od njih s takvim penisom susrele u stvarnom životu. Ne znaju u šta se upuštaju! Velik penis zapravo može zagorčati vaš odnos", završila je ona.

