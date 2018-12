9 SAVETA LEZBIJKI KOJE SVAKI MUŠKARAC MORA PROČITATI: Ovo su TRIKOVI zbog kojih će svaka žena poludeti u krevetu!

Žene s muškarcima ljubav vode češće od lezbijskih parova, no ipak dožive manji broj orgazama. Žene koje vole žene savetuju kako to promeniti i do vrhunca dolaziti češće.

Istraživanje objavljeno u magazinu The Journal of Sexual Medicine pokazalo je da lezbijke dožive orgazam daleko više puta od heteroseksualnih ili biseksualnih žena.

Drugo istraživanje objavljeno u Archives of Sexual Behavior otkrilo je da žene s muškarcima ljubav vode prosečno 15 puta mesečno, dok lezbijke to rade deset puta. No, uprkos manjem broju intimnih odnosa, žene koje vole žene, češće uživaju u orgazmima.

Neke od njih podelile su savete heteroseksualnim ženama kako da u seksu uživaju više i češće dođu do vrhunca.

1. Nemojte biti pod pritiskom zbog orgazma

Iako možda zvuči protivrečno, želite li da doživite orgazam, prestanite opsesivno razmišljati o njemu - opustite se.

- Vrlo lako u misli dođe pitanje 'Koliko dugo mi treba da dođem do orgazma?', ali tada sam usredotočena samo na cilj, krajnje tačke i time kvarim raspoloženje. Naučila sam da je seks puno više od orgazma. Radi se u procesu seksa, putovanje do užitka. Kada se usredsredite na uživanje, užitak svakog trenutka i dodira, a ne na dolazak do cilja, bićete puno opuštenije i povezanije s partnerom - objasnila je Rachel Turner (24).

2. Usredsredite se na grudi

Iskušajte položaje u seksu usmerene, između ostalog, i na stimulaciju bradavica, jedne od glavnih erogenih zona kod žena.

- Volim igranje bradavicama tokom predigre i za vreme seksa. To je ono što treba da dođem do orgazma, pa sam naučila da to tražim. I ne oklevajte da dajete savete partnerima na koji način da ih dodiruju i igraju se s njima, od grickanja do dodira - rekla je 26-godišnjakinja koja je ostala anonimna.

3. Oslonite se na klitoris

- Stimulacija klitorisa je ono pravo za mene. Ne mogu postići orgazam samo penetracijom, tako da kada želim doći do vrhunca, tu tačku stimuliram sama ili mi to radi partnerka, ili seksualna igračka. Znam da zamolim partnera da mi klitoris dodiruje usnama ili rukom, zavisno kakav pritisak želim - rekla je jedna 30-godišnja žena.

4. Smejte se nespretnim trenucima

Seks ne izgleda uvek savršeno kao u filmovima, bude tu i uspona, ali padova, nespretnosti...

- Moja perspektiva seksa se skroz promenila kada mi je neko rekao 'Ako se ne smejte barem jednom toekom vođenja ljubavi, tada je to što radite pogrešno'. Sasvim je u redu to što je seks često čudan, nespretan i pomalo sramotan - smatra Kelsey Park Smith (23).

- Seks ne ide uvek glatko, ruke postanu umorne, tela proizvode razne zvukove, plahte se nađu na putu... Ja istinski verujem kako ne postoji seksepilni način skidanja pantalona. No, smeh mi je pomogapo u svim tim trenucima da uklonim pritisak od pokušaja stvaranja savršenog seksualnog iskustva - dodala je.

5. Razgovarajte o svojim željama

Recite partneru šta vam je ugodno, a što baš i nije. Recite mu šta trebate više. Pobrinite se da partner zna kako ćete lakše doći do orgazma.

- Nema ništa loše u komunikaciji pre, tokom i nakon seksa. Vi poznajete sebe i svoje telo bolje od ikoga dugoga. Ukoliko ono što vam partner radi i nije nešto za vas, recite mu to. Nema potrebe verovati da morate biti zadovoljne sa svime što vam radi ili glumiti zadovoljstvo ako ga nema, samo zato da mu ne bi povredile osećaje, to nema smisla. Budite slobodne i iskrene u komunikaciji - kazala je Park Smith, a prenosi Health.

6. Usredsredite se na partnera

Nezavisno radi li se o seksu za jednu noć ili vođenju ljubavi sa dugogodišnjim partnerom, lako je prepustiti se osećaju seksa i zaboraviti na partnera.

Budite tamo s vašim partnerom. Izgovorite mu ponekad ime i pogledajte ga u oči. Ne uživajte samo u seksu već i u osobi koja je pokraj vas. Usredsredite se na njegovo disanje, što ga uzbuđuje više, način na koji vas dodiruje i ljubi... Tako bi mogle doći do vrhunca i pre nego što mislite, pre nego da ste razmišljale samo o sebi i svom užitku - savetuje jedna 27-godišnja žena.

7. Stanite na kočnicu

Većina ljudi o predigri razmišlja kao o predjelu nakon kojeg sledi glavno jelo.

- Ne zaboravite uživati u procesu vođenja ljubavi i putu do orgazma vašeg partnera. Ne zaboravite stati na kočnicu i usporiti, opustiti se uz njegovo telo. Postoji vreme za raditi to brzo, ali i vreme kada mu dopuštate da uživa u vašem telu - kaže Karli Buckley (24).

8. Razgovarajte 'prljavo'

- Komunikacija, komunikacija, komunikacija. Nije bitno jeste li spavali zajedno hiljadu puta ili je ovo prvi put. Razgovarajte. Neka partner zna što želite i što ne želite. Recite mu slobodo što da napravi, bilo to lizanje, diranje, prodiranje, igranje toplo-hladno, bilo što - savetuje Hanna Botney (28).

- Ne samo da je seksi to sve čuti, već će to pomoći i vama i partneru da znate što želite. Osim toga, osećaćete se seksepilnije. Ovo su moji favoriti: 'Želim te probati, želim se seksati, želim te dotaknuti baš tamo' - dodala je.

9. Eksperimentišite s igračkama

I to s onima koje ne nalikuju nužno penisu, jer one nisu jedina mogućnost na putu do užitka.

- Volim koristiti seksualne igračke kako bih se uzbudila. No i partner mora biti otvoren za tu opciju, a to može postati odličan način za povećanje zadovoljstva kod obe strane. Ne želi li partner određeni tip igračke, isprobajte neki drugi, izbor je velik - rekla je 32-godišnjakinja.

