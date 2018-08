DRUGI SUBOTIČKI POLUMARATON Kao ovogodišnji promoter zvanično je predstavljen Đula Mešter, olimpijski prvak iz Sidneja

Drugog avgusta je u gradskoj kući održana press konferencija povodom 2. Subotičkog polumaratona koji će se održati 2. septembra u Subotici.

Prva se kao član gradske uprave novinarim obratila Žužana Magoši, pomoćnica gradonačelnika, rekavši da je kombinacija sporta i secesije, dokazalo se, uspešna i zanimljiva, ako uzmemo u obzir da je prevashodno namera organizatora da se kroz trčanje pruži jedan lep, vizuelni doživljaj.

Narodni poslanik u skupštini Srbije Balint Pastor, u ovom slučaju i kao član Sportskog udruženja Horizont, koje je organizator ove trke, izrazio je zadovoljstvo što će 2. septembra ova jedinstvena trka u Srbiji postati tradicija.

U Srbiji ima više uspešnih uličnih trka sa kojima ne želimo da se takmičimo, ali nam je želja da gradimo kvalitetnu trku u Subotici, jer kako mislimo, za to imamo sve predispozicije. Pre svega što imamo najlepšu trasu u Srbiji, o čemu su mnogi govorili – rekao je Pastor.

Svaka trka ima svog promotera. Danas je, kao promoter 2. Subotičkog polumaratona, zvanično predstavljen Đula Mešter olimpijski prvak iz Sidneja, takođe vlasnik zlatne medalje iz Češke sa Evropskog prvenstva, koji je sa zadovoljstvom prihvatio da bude prvo lice ove sportske manifestacije.

Zahvaljujem se organizatorima što su i ove godine našli snage i sredstva da se ova sportska manfestacija održi, jer znam da se radi o ozbiljnom poslu i organizaciji, posebno kada su u pitanju masovne trke. Nadam se da će ljudi u Srbiji podržati ovo takmičenje i požuriti sa prijavama iz razloga što je trka limitirana na 800 takmičara. Takođe se nadam da će Subotičani, posebno oni koji ne mogu ili ne žele da trče, doći i dati punu podršku trkačima, kako bismo poslali jednu lepu sliku iz našeg grada-rekao je Mešter.

Po receptu od prošle godine održaće se više trka, počevši od najmlađih od 1 do 10 godina starosti. To su trke na 150, 300, 400, 500m. Trka zadovoljstva je dužine 5 km sa vremenskim limitom od 3 sata, koliki je limit i na polumaratonu, koji je dužine 21,1 km. Početak trke je u 10.30h ispred zgrade narodnog pozorišta. Takođe, po ugledu na prošlu godinu, trasa trke se neće menjati , tako da svi oni koji su prošle godine trčali mogu da očekuju isti izazov, a kako je rekao Damir Dulić, član SU Horizont, nada se po lepom i prijatnom vremenu. Ovogodišnja trka će se razlikovati od prošle po jednoj inovaciji, što bi Subotički polumaraton odvojilo od svih trka u Srbiji, a to je osiguranje svakog učesnika na trci. Naime, uplatom kotizacije na sajtu www.supm.rs , svaki trkač je za vreme trajanja trke osiguran u slučaju povreda i smrti, bez ikakvih posebnih novčanih nadoknada. Još jedna novina u odnosu na prošlogodišnju trku je da je staza sertifikovana, što znači da će rekordi biti priznati na državnom i svetskom nivou.

Trka će brojati oko 300 ljudi u organizaciji. Organizator je SU Horizont kome svesrdno pomaže i grad Subotica, kao i mnogobrojni sponzori, čijem se timu od danas zvanično pridružila OTP Banka.

