ALEKS KOREČA: Samo Đoković zna zašto je odlučio da ide u Tokio

Da li će Novak Đoković, najbolji teniser sveta, uspeti da dođe do zlatne medalje u Tokiju glavna je tema među stručnjacima iz belog sporta.

Gotovo svi tvrde da je naš as glavni favorit sa pravom, uprkos ambiciji mlađih igrača, ali ujedno i upozoravaju da nema mesta opuštanju jer svaka greška mnogo košta na događajima kao što su Olimpijske igre.

Takvo mišljenje dele i komentatori "Eurosporta", Aleks Koreča, proslavljeni teniser iz Španije, Jarko Nieminen, nekadašnji najbolji teniser Finske, i bivši francuski teniser Arno di Paskvale koji će biti za mikrofonom tokom ovogodišnjih Igara.

"S obzirom na to da je Novak odlučio da ode na Olimpijske igre, svi smo saglasni da je on glavni favorit. Mislim da Novak oseća u srcu da je spreman. Iskreno, on ne treba ništa da dokazuje. Toliko puta je već dokazao da je broj jedan, sa 20 grend slemova i najviše odigranih nedelja u istoriji. Naravno, ukoliko se bude osećao spremnim fizički i psihički, imaće sjajnu priliku da osvoji titulu, ali moraće da bude oprezan s obzirom da će svi želeti da ga pobede. Pre svih Medevedev, Zverev i Cicipas, kojima dajem ozbiljne šanse. Očekujem da će Novak biti sjajan, ali ne bih stavljao toliki pritisak na njega da pobedi. Neću se razočarati ako ne osvoji zlato, šta god da bude, biće dobro", istakao je Koreča.

Kada su u pitanju Cicipas, Medvedev ili Zverev i ako se igra meč na dva dobijena seta, to bi možda mogla da bude svojevrsna lutrija.

"Može biti opasno kad se igra u tri seta, nemate vremena da se vratite ako propustite neki poen. Pritom, mnogi igrači su napredovali, kao što je Cicipas. Mislim da Novak želi da ispiše istoriju na ovim Olimpijskim igrama i pošalje poruku svima da on to može. On je najbolji i apsolutno mislim da može da osvoji zlatnu medalju", poručio je Di Paskvale.

Nieminen je igrao sedam puta protiv Đokovića u karijeri i šest puta izgubio. Vrlo dobro zna kvalitete prvog reketa sveta.

"Duga je lista Novakovih kvaliteta, kad god igra na vrhunskom nivou, nema slabih tačaka. U kraćim crtama, Novak nikada ne udara lopticu prejako i onda ne očekujete da će se lopta tako brzo naći ispred vas. Teško ga je stići i orijentisati se u odnosu na njegovu igru, imate osećaj kao da ste stalno pod stresom i ne možete da reagujete na vreme", istakao je Nieminen.

Tema razgovora je i Novakova odluka da igra u Tokiju, i tome dodatno optereti svoj raspored u godini kada juri preostale rekorde na ATP turu.

"Nezgodna je to odluka za Novaka, setite se samo da su mnogi mislili da je pogrešio zato što je igrao u Beogradu neposredno pred Rolan Garos. Samo on zna zašto i ako je već odlučio da ide u Tokio, to je zato što se oseća dovoljno snažnim i spremnim da pobedi i da se onda uputi na US Open. Da nije tako, ne bi otišao. Isto tako, Rodžer i Rafa imaju za cilj da osvoje što više grend slemova. Verujem je Novak spreman i da ima dovoljno samopouzdanja i ne bih se čudio da osvoji Tokio", navodi Koreča iz ugla komentatora "Eurosporta".

Mnogi igrači iz vrha su odustali od Olimpijskih igara, neki zbog povrede, a neki zbog situacije sa pandemijom.

"Komplikovano je zaista, po prvi put mogu da razumem da se neki igrač povuče samo zato što smo prethodnih jedanaest meseci bili u teškim uslovima zbog pandemije. Dominik Tim je jednom prilikom izjavio koliko je teško igrati bez publike i kakve sve psihičke posledice osećaju sportisti. Sa druge strane, nema ništa lepše nego igrati za svoju zemlju i ako se već kvalifikuješ za Olimpijadu, onda treba i da učestvuješ. To je jedinstvena prilika za Novaka, bilo bi fantastično kad bi osvojio medalju", kaže Di Paskvale, dok se na to Koreča nadovezuje:

"Teniseri se suočavaju sa mnogo izazova pre Igara u odnosu na druge sportove. Naravno da žele da zaigraju, ali pre toga imaju veoma zauzete rasporede, često putuju u druge vremenske zone i prilagođavaju se kako bi sve postigli. Nekad se mora doneti teška odluka, samim tim što preskoče neki turnir, potreban im je odmor ili žele da se bolje pripreme za drugo takmičenje. Kao što sam rekao za Novaka, svaki igrač je za sebe i oseća šta mu odgovara. Nisu svi spremni da se upuste ponovo u sve izazove, zato i odluče da ne odu na Olimpijske igre. To je sigurno jedna od najtežih odluka koju su ikada doneli u karijeri."

Kurir sport