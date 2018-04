VOJVODINA DOBILA NOVU SKUPŠTINU: Sezona za zaborav, sledi rekonstrukcija

Fudbalski klub Vojvodina večeras je dobio nove članove Skupštine.

Na redovnoj izbornoj sednici održanoj u media centru FC “Vujadin Boškov”, kojoj je prisustvovalo 51 od ukupno 55 članova najvišeg klupskog tela, istovremeno je izglasan novi četvorogodišnji mandat aktuelnom Upravnom odboru, na čelu sa predsednikom Dušanom Vlaovićem.

Jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova, u nov saziv Skupštine FK Vojvodina izabrani su: Ljubomir Apro, Dragan Banjac, Nenad Bobar, Slobodan Boškan, Jovica Budimir, Dušan Vlaović, Duško Grujić, Saša Drakulić, Mirko Dubroja, Milan Đukić, Milisav Đurasović, Dušan Žilić, Darko Jevtić, Tomislav Knežević, Srđan Kuprešak, Milan Lazić, Dušan Letić, Dejan Mandić, Slobodan Milić, Nenad Miljuš, Jovan Pejčić, Milovan Popivoda, Dušan Radojičić, Cvijan Savković, Zoran Stojković, Ljubomir Subotin, Goran Šaula, Marko Šparović, Dušan Bajatović, Milan Belić, Vlado Bobar, Aleksandar Budošan, Dragan Veljkov, Igor Grinhut, Milan Davidov, Aleksandar Dunđerski, Milan Đukić, Milan Đurić, Bojan Đokić, Miloš Zemljanac, Vladislav Kaćanski, Sonja Kružević, Ilija Labus, Stevan Lalošević, Stevan Lugonja, Dragan Matić, Slobodan Milutinović, Zoran Nimrihter, Zoran Petakov, Miloš Radmilović, Nenad Rončević, Dragoljub Samardžić, Nikola Stokin, Branko Ćurčić i Živan Šljukić.

Za novog predsednika Skupštine FK Vojvodina izabran je Dragoljub Samardžić, dok će funkcije potpredsednika najvišeg klupskog tela ubuduće obavljati Dragan Veljkov, Milan Đurić i Jovan Pejčić. Odmah potom, članovi Skupštine dali su jednoglasnu podršku da novi četvorogodišnji mandat dobije aktuelni predsednik kluba Dušan Vlaović, koji im je potom predložio da u Upravnom odboru u naredne četiri godine budu još i Dušan Bajatović, Ljubomir Apro, Nikola Vasiljević, Živan Kolarski, Tomislav Knežević, Dragoljub Samardžić, Branko Ćurčić, Nenad Rončević i Milan Đukić, što je takođe jednoglasno prihvaćeno. Istovremeno, za potpredsednike FK Vojvodina izabrani su Ljubomir Apro i Nenad Rončević.

Na današnjoj sednici, fudbalski klub Vojvodina je dobio novi Nadzorni odbor, kojim će ubuduće predsedavati Branibor Jovičić, a članovi će biti još i Dragana Saratlić i Goran Karadarević. Novi četvorogodišnji mandat danas je dobio i generalni direktor FK Vojvodina Darko Jevtić, koji će, uz predsednika Dušana Vlaovića, i dalje biti jedino ovlašćeno lice za zastupanje kluba.

Obraćajući se članovima Skupštine, predsednik FK Vojvodina Dušan Vlaović izneo je plan i program rada kluba u periodu od 2018. do 2022. godine.

- Kada smo jesenas preuzeli klub, obećali smo da ćemo angažovati nezavisnu revizorsku kuću koja bi uradila detaljnu analizu finansijskog stanja. Uprkos brojnim problemima, koji se prvenstveno odnose na nedostatak dokumentacije, oni su ovih dana završili svoj posao, a o rezultatima ćemo obavestiti javnost na posebnoj konferenciji za novinare. Sada nam je cilj da stabilizujemo poslovanje kluba i da on do kraja našeg mandata bude bez dugova, odnosno osposobljen da stvara profit, a ne gubitke kao do sada - rekao je Vlaović i nastavio:

- Takođe, predstoji nam da se pozabavimo i organizacijom unutar kluba, koja se odnosi na Radnu zajednicu, omladinsku školu i sve ostale strukture, jer ona mora biti modernija i racionalnija. Trenutno je u toku i pribavljanje ponuda za postavljanje terena sa veštačkom podlogom u FC “Vujadin Boškov”, kome predstoji i generalna rekonstrukcija. Plan nam je i da, ako ništa drugo, bar sa mrtve tačke pokrenemo i pitanje stadiona “Karađorđe”, jer je jasno da, ako se ništa ne preduzme, na njemu uskoro neće moći da se odigravaju utakmice međunarodnog karaktera. Kad to kažem, da naglasim i da ova uprava nema nikakvu dilemu oko toga da stadion “Karađorđe” treba da ostane tu gde i jeste. O tome sam već razgovarao i sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, koji je u potpunosti saglasan sa stavom uprave i navijača Vojvodine po ovom pitanju.

- Što se tiče sportskog dela, više nema nikakve dileme oko toga da je ova sezona za zaborav, ali smo već krenuli u planove za narednu. Predstoji nam detaljna rekonstrukcija tima i zato smo već dogovorili dva značajna pojačanja, ali o tome ćemo više kada bude pravo vreme. Za sada, reći ću samo to da smo još pri dogovaranju saradnje sa gospodinom Veselinovićem rekli da prvi tim Vojvodine mora biti miks igrača koji su ponikli u njoj i onih koji su igrama u drugim klubovima pokazali da su zaista dostojni njenog dresa, sa čime se slaže i naš šef stručnog štaba – izjavio je Vlaović.

Predsednik FK Vojvodina takođe je zatražio podršku članova Skupštine da klub podnese inicijativu nadležnim institucijama da dve ulice u Novom Sadu i jedna u Begeču ponesu ime po legendama kluba Todoru Veselinoviću, Iliji Panteliću i Vujadinu Boškovu, kao i da ubuduće sve važne odluke za klub, kao što su eventualna promena grba, klupskih boja, izmeštanje stadiona i privatizacija, ne mogu biti donete bez podrške dve trećine od ukupnog broja članova Skupštine, što je takođe usvojeno i prihvaćeno.

(FK Vojvodina)

Kurir

Autor: Kurir