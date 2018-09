TERZIĆ PRED NAPOLI: Sve je spremno za spektakl na Marakani! (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak (21.00) igraju protiv Napolija prvi meč grupe C Lige šampiona.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić obećao je da će navijači na stadionu i gledaoci kraj malih ekrana gledati pravi spektakl na Marakani.

"Već četiri dana nema nijedne ulaznice. Par puta smo već istakli, da smo imali 300 ili 400 hiljada ulaznica sve bi raspordali", rekao je Terzć za TV Prva.

Na pitanje kakvu ulogu je Siniša Mihajlović imao u pripremi utakmice, direktor Zvezde otkriva:

"U redovnom smo kontaktu. Mihajlović se ponudio treneru Milojeviću da pomogne sa spremanjem taktike, ništa spektakularno, čisto nekim savetima".

Terzić ističe da igrači ne osećaju pritisak pred meč i da su spremni da ponovo nadmaše sami sebe.

"Nema pritiska. Svaki dan sam sa igračima na treningu, u svlačionici i ne oseća se pritisak. Svi znaju da smo premašili očekivanja samim plasmanom. Međutim, iz nekog mira koji sad imamo možemo da učinimo mnogo. Igrači su spremni da prevaziđu sebe", rekao je Terzić.

Zvezda je napravila odličan posao u finišu prelaznog roka. U klub se vratio Boaći, stigao je Čaušić i bivši reprezentativac Nemačke Marko Marin.

"Zvezda je počela da igra izvanredno. Trebaće im vremena da se uigraju, ali sve su to majstori fudbala. Poslednjih 20-ak minuta protiv Radnika nagoveštavaju neke briljantne trenutke koje će Zvezda da pokaže", rekao Terzić.

RUŠENJE MARAKANE

Izjava Terzića da je "rušenje Marakane neminovnost" izazvala je lavinu komentara u javnosti.

"Video sam da je izjava izazvala lavinu komentara... Stadion trenutno zadovoljava kriterijume UEFA za licencu, ali želimo da podignemo konfor stadiona. Zato smo počeli rekonstrukciju, veliki radovi su u toku. Vlada i predsednik Vučić namenili su određena sredstava za rekonstrukciju. Onda smo došli u dilemu kako rekonstruisati stadion, posebno zapadnu tribinu, s obzirom da je stadion rađen 1963. godine.

Kada smo krenuli da radimo neke stvari shvatili smo da se izvedeno stanje se razlikuje od generalnog projekta. Krenemo da radimo cev na jednom mestu gde projekat pokazuje, a nađemo je 40 metara dalje... Stadion nema komercijalne sadržaje. UEFA ima mnogo primedbi, a zahtevi će rasti iz godine u godinu.

Najveći problem su svlačionice. Naše svlačionice se nalaze kod pomoćnih terena, 400 metara su udaljene. UEFA zahteva da svlačionice budu ispod zapadne tribine, a to je nemoguće... Dakle, realno je da je lakše porušiti sve i graditi nego rekonstruisati. Nisam rekao da ću srušiti Marakanu, nego da ćemo napraviti lepšu i bolju Marakanu. Za to je potrebno vreme i sredstva... Ja ne kažem da ću realizovati tu ideju i da ću živ dočekati realizaciju te ideje... Kada će se to realizovati ja ne znam, ja se nadam, nasrću Zvezdinih navijača, što pre!"