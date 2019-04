OGLASIO SE BIVŠI FUDBALER ZVEZDE: Evo šta Miloš Reljić kaže o perbijanju u Petrovcu na Mlavi!

"Niti sam se tukao, niti me je ko tukao, niti sam povređen, niti sam bio u lokvi krvi", ovim rečima fudbaler užičke Slobode MIloš Relljić u izjavi za Kurir demantuje vesti koje su se jutros pojavile da je brutalno pretučen u Petrovcu na Mlavi, da je ostao da leži u lokvi krvi.

- Ovo je katastrofa šta se piše. Niti sam se tukao, niti sam prebijen, evo, sad sam došao iz Beograda... Jesam bio u gradu, ali, niti sam se tukao niti sam prebijen. Morao sam jutros sa ljudima da pričam na video vezi da bi ljidi videli da ništa od toga nije istina - kaže Reljić.

miloš reljić sve demantovao foto: Profimedia



- Pričaju ljudi da sam bio u lokvi krvi, da sam bio u bolnici, ništa od toga nije istina. Bio sam u Petrovcu na Mlavi, onda otišao u Beograd, došli su mi neki prijatelji, fudbaleri, da se vidimo. Videli smo prvu vest, čitali, isprva okrenuli na šalu, ali, jutros vidimo da je ozbiljno, da je otišlo predaleko. Ljudi me zovu, imao sam milion poziva. Ništa ni sa kim nisam imao. Možda je bila neka tuča u gradu pa me je neko vide u prolazu, otkud znam... Da li je neko namerno to uradio. Ništa nije bilo - zaključio je Reljić.

