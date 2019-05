DELIJE SPREMNE ZA SPEKTAKL U NEDELJU NA MARAKANI: Preuzeto već 10.000 ulaznica za proslavu titule!

Još tri dana ostala su do poslednje utakmice u Superligi ove sezone i šampionske proslave na Marakani, zakazane za 19. maj. Interesovanje za duel sa Napretkom (nedelja, 19) na stadionu „Rajko Mitić“ je ogromno!

Preuzimanje besplatnih ulaznica na blagajnama Marakane počelo je u sredu i već prvog dana je podeljeno čak 10.000 karata za crveno-beli šampionski spektakl na našem stadionu.



Ogromno interesovanje vlada i u četvrtak kada je veliki broj zvezdaša došao da preuzme svoje ulaznice za proslavu 30. titule, koja će u nedelju početi već od 18 časova, sat vremena uoči duela sa Napretkom.



Ulaz na stadion „Rajko Mitić“ je besplatan, ali je prema Zakonu neophodno da svi gledaoci na tribine uđu sa ulaznicama.



Karte će se deliti svakog dana od 10 do 18 časova na blagajnama Marakane, kao i na dan meča od 10 sati do početka! Uz jednu ličnu kartu moguće je preuzeti najviše četiri ulaznice i zato dođite što pre kako biste obezbedili svoje mesto na stadionu. Vlasnici sezonskih ulaznica ulaziće kao i do sada, odnosno nisu im potrebne pojedinačne karte.



Šampioni Srbije završavaju sezonu u domaćem prvenstvu i zato dođite u nedelju i pre 18 sati kada počinje šampionska proslava 30. titule, a obeležavamo i 30. rođendan Delija.

