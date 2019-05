NIKOLIĆEV HONVED UZEO KUP: Šćepović golom prizvao trofej (VIDEO)

Aktuelni šampion ove zemlje je u finalu posle preokreta savladao Honved sa 2:1.

Videoton je od 14. minuta morao da juri prednost, jer je pogodak postigao Holender.



Honved je vodio, sve do 80. minuta, kada je dirigentsku palicu preuzeo Marko Šćepović, koji je poravnao rezultat i najavio veliki preokret. Do njega je došlo u prvom minutu sudijske nadoknade, pošto je Hadžić postigao gol i doveo je do očaja fudbalere i navijače Honveda.

Tim iz Sekešfehervara prošle godine bio najbolji u zemlji, dok je ove sezone igrao grupnu fazu Lige Evrope.



Kurir sport

Kurir