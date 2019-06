VRATIO SE U SRBIJU: Voždovac doveo reprezentativca Litvanije

Ovaj 21-godišnji reprezentativac Litvanije u redove "zmajeva" dolazi iz poljskog prvoligaša Jagielonije.

Lasickas je prošao kroz mladje selekcije svoje zemlje, a za seniorski nacionalni tim nastupio je šest puta. On već ima iskustvo igranja u Srbiji, kada je pre dve godine kao pozajmljen igrač Žalgirisa nastupao za Zemun.

Kako prenosi Voždovac, Litvanac nije krio zadovoljstvo zbog toga što je potpisao za beogradski klub i istakao je da je ovo najbolja sredina za njegov napredak i da je srećan što će biti deo "zmajeva" naredne sezone.

On je danas obavio lekarske preglede i do kraja dana pridružiće se novim saigračima, koji se već nekoliko dana pripremaju u Sloveniji za početak nove sezone, gde će ostati do 7. jula.

Lasickas je treće pojačanje Zmajeva u samo tri dana, jer su pre njega kao novi igrači Voždovca predstavljeni i Miloš Bosančić, kao i desni bek Marko Živković.

(Beta, Foto: FK Voždovac)

Kurir