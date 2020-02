BRANISLAV IVANOVIĆ SRUŠIO ZID ĆUTANJA: Srbiji je mesto na Evropskom prvenstvu (FOTO)

Prošlo je godinu i po od povlačenja Branislava Ivanovića iz reprezentacije Srbije. Od tada, pa i ranije, aktuelni rekorder po broju mečeva za nacionalni tim (105 puta) nije davao izjave za medije, a sada - konačno je progovorio o „orlovima“, Azaru, Abramoviču i preporodu sa Ančelotijem.

Istina, zid ćutanja nije probijen za srpske medije, već je Bane pričao za špansku Marku.

Deluje da uživate u fudbalu i ne razmišljate o kraju karijere, iako ćete uskoro napuniti 36 godina?

- Ambicija da igrate i osvajate trofeje je možda i najvažnija u fudbalu. Oduvek sam govorio da u sportu broj godina nije bitan. Važan je samo rezultat. Ja sam i dalje sposoban da se takmičim, osećam se odlično i mentalno i fizički. Zadovoljan sam, ali moram uvek da tražim više - poručio je Branislav Ivanović, a preneo portal Mocartsport.

Da li smatrate da je vaša uloga u svlačionici Zenita, zbog ogromnog iskustva, ključna?

- Da, mislim da jeste. Moja uloga u timu nije samo da budem kapiten ekipe, već mnogo više od toga. Veoma je bitno u svakom timu napraviti pravu konekciju između mladih i iskusnih igrača.

Pričate li s mladim zvezdama o svom iskustvu u Čelsiju?

- Na početku nisam mnogo igrao. Nisam imao veliko iskustvo, tim je već bio stvoren. Kod Avrama Granta sam imao baš teške trenutke. Već u junu je stigao Skolari i dao mi određenu minutažu. Zatim je stigao Hidink, koji mi je mnogo verovao. Dao mi je ozbiljnu šansu da se nadogradim. Ipak, najbolje partije pružao sam kod Ančelotija.

Pratite li Čelsi sada kada je za kormilom vaš bivši saigrač Frenk Lampard?

- On je prava osoba na pravom mestu. Radi fantastičan posao. Ako s Čelsijem uzme titulu i kao trener, onda mu svaka čast.

Da li razmišljate o tome da i vi postanete trener?

- Nisam siguran. To je potpuno drugačiji posao. Sve je drugačije. Pristup, mentalna i fizička priprema. Ne želim sada o tome da razmišljam, jer sam igrač. Ugovor mi ističe u junu, ali nadam se da ću nastaviti na terenu, da ćemo se dogovoriti.

Jedan od vaših bivših saigrača Eden Azar trenutno nema sreće u Real Madridu.

- Verovatno nije u dobrom fizičkom stanju. Povredio se nekoliko puta od kada je u Madridu, ali svi znamo da je on jedan od najboljih igrača sveta. Bez povreda bi mu bilo dosta lakše. Želim mu mnogo sreće i uspeha. Real Madrid je najveći klub na svetu i drugačiji je pritisak nego u Premijer ligi. On može da se suoči s tim problemima. Potrebno je samo da ga zaobiđu povrede.

Dakle, mislite da on vredi onoliko koliko ga je Real platio?

- Imao sam sreću što nisam nikad igrao protiv njega. Uživao sam gledajući ga na treningu i mečevima u Čelsiju. Raznosio je suparničke odbrane.

Da li je Srbija spremna da se nađe na Evropskom prvenstvu?

- Igramo protiv Norveške presudnu utakmicu. Biće mnogo teško, ali Srbija zaslužuje da igra na Evropskom prvenstvu.

Mnogi su sumnjičavo gledali kada se Abramovič pojavio kao gazda Čelsija, ali drugi klubovi su uskoro počeli da slede sličan primer.

- Za mene je on jedan od najvažnijih ljudi u karijeri. Stalno ću to da ponavljam, jer me je podržao kada sam stigao u Čelsi. Promenio je svet fudbala. Veoma je inteligentan, nadam se da ćemo se uskoro videti na Stamfordu.

Branislav Ivanović Datum rođenja: 22. februar 1984. Mesto: Sremska Mitrovica Porodica: supruga Nataša, sinovi Stefan i Dušan, ćerke Ana i Andreja Karijera : Srem, OFK Beograd, Lokomotiva, Čelsi, Zenit Reprezentacija : 105 utakmica / 13 golova

