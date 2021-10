POSLE DEBAKLA ORLIĆA NA STADIONU PARTIZANA: Selektor Zvonko Živković priznao da je Francuska ima bolji tim

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Zvonko Živković rekao je da se njegova ekipa suočava sa brojnim problemima, među kojima je i to što većina igrača ne igra u svojim klubovima, za razliku od francuskog tima.

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od selekcije Francuske sa 0:3, u četvrtoj utakmici Grupe H kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

- Kad bih pričao šta je moralo da bude bolje, trebalo bi nam više vremena da analiziramo kako se razvijaju naša deca, gde igraju, da li i koliko igraju. Sva francuska deca ovog uzrasta igraju standardno u svojim klubovima, na oku su selektora. Bolja su ekipa trenutno od nas. Ja sam zadovoljan time što su naša deca, koja su danas nastupala, pružila svoj maksimum - rekao je Živković za Arenu sport posle utakmice. Živković je istakao da su problemi mnogo složeniji nego što se čini na prvi pogled.

- Nažalost, rezultat je takav kakav jeste. To je to. Nemam nameru da objašnjavam, niti mogu u dve-tri rečenice da kažem koji su sve to problemi sa kojima se susrećemo - rekao je Živković. Živković je rekao i da Filip Stuparević nije pred kraj prvog poluvremena zamenjen zbog povrede.

- Stuparević prošle godine nije igrao. Talentovani dečak od 20 godina nije igrao celu godinu. Nije mi jasno kako se to ne zna. Mi smo iz te naše baze, koja je jako mala, morali da izvučemo tako nešto. Imate dečka koji je potpisao za Lacio i koji ne igra već tri meseca, imate momke koji su potpisali za Mančester siti koji ne igraju... koji nisu igrali ni u ovoj našoj ligi. Da ne tražim opravdanje, momci iz Francuske su pokazali da su u ovom trenutku bolji, da igraju bolji fudbal, da su brži, snažniji i zasluženo su pobedili - zaključio je selektor Srbije Zvonko Živković.

Kurir sport