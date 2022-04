DEJAN STANKOVIĆ DA OBJASNI ZAŠTO PAVKOV I OHI NE DAJU GOLOVE! Legendarni Drako Pančev o golgeterskom postu napadača Zvezde!

O golgeterskom postu napadača Crvene zvezde, Milana Pavkovića i Norvežanina Ohija, govorio je legendarni centarfor Crvene zvezde Darko Pančev, bivšom "Zlatnom kopačke" Evrope koji je postigao istorijski gol u penal-seriji u Bariju za Zvezdinu titulu prvaka Evrope

Darko Pančev je poručio da bi neefikasnost Pavkova i Ohija trebalo da objasni trener Crvene zvezde Dejan Stanković.

- Najbolje bi bilo da o njihov "post" objasni trener Stanković, on sa njima radi svaki dan. Verovatno najbolje zna zbog čega je to tako. Recimo, unazad nekoliko godina ne sećam se kako su se sve zvali, dvojica prethodnih tamnoputih napadača, ni oni nisu bili prvi strelci u ekipi, ne znam zbog čega. Zvezda je uvek imala tu efikasnu, pas igru, proboj preko krila i centaršutevi, tako da su gore-dole špicevi uvek bili prvi strelci ekipe. Bar je tako bilo godinama pre toga, unazad. Sad Dejan treba da objasni zbog čega je to tako - izjavio je u razgovoru za "Republiku" Darko Pančev, golgeter koji je na Marakani igrao od 1989. do 1991. godine i ostavio neizbrisiv trag u najtrofejnijem fudbalskom klubu bivše Jugoslavije.

Kurir sport