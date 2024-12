"Od moje kuće do Edinburga je putovanje od devet sati. Sve to odmeriš i pomisliš, ;zbog čega da se potrudiš. Pre 10 do 15 godina verovatno bi mi to bilo u redu, ali ne mogu da igram na svakom turniru ili svake sedmice. Pokušaću da igram najmanje 10, odabraću 10 najboljih turnira na kojima ću igrati. Posle toga, ako budem pomislio da moram da igram na još turnira, igraću. I dalje želim da igram snuker, ali želim i da budem kod kuće", dodao je jedan od najboljih snukeraša svih vremena.