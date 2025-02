"Poslednja dva puta kad smo igrali ovde su u prva 20 minuta bile rešene utakmice. Bili smo konkurentni do 30. minuta. Dva brza gola pre kraja prvog poluvremena su pokrenula utakmicu. Nismo bili konkurentni do kraja meča, iako smo imali neke prilike. Zvezda je od 30. do 90. minuta pokazala da je nivo iznad nas. Nisam očekivao da će biti ovako, uprkos našim kadrovskim problemima. Nekad treba igrati i protiv jačih protivnika da se vide neke mane. Da se malo spustimo na zemlju. Čestitam Zvezdi na zasluženoj pobedi i čestitam sudiji na vrhunskom suđenju", kazao je on.