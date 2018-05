PAPIR-KAMEN-MAKAZE: Golman je najteže zanimanje u Brazilu, evo i zašto! (VIDEO)

Najpoznatiji brazilski golman bio je Barbosa, a on je postao poznat, ne po odličnim odbranama, već zbog agonije koju je doneo svojoj zemlji, pošto je lošim intervencijama dozvolio Urugvaju da pobedi sa 2:1, u finalu Svetskog prvenstva 1950. godine.

Mnogi smatraju da je golman Brazila Žulio Sezar bio najslabija karika fudbalske reprezentacije Brazila na prošlom Mundijalu koji je održan u ovoj zemlji.

"Kada deca porastu dovoljno da mogu da igraju fudbal, gotovo uvek izaberu da budu napadači u timu. Deca se plaše golmanske pozicije, a uglavnom se roditelji trude da ih ubede da igraju na drugim pozicijama u timu", rekao je rezervni golman brazilske reprezentacije sa Svetskog prvenstva 1994. godine Zeti.

Zeti je rekao da je pre deset godina otvorio akademiju za fudbalske golmane, pošto je Brazil godinama zapostavljao rad sa igračima na toj poziciji. On je objasnio da klubovi nisu zapošljavali trenere golmana, pa brazilski golmani po popularnosti nisu mogli da pariraju svojim sunarodnicima koji su igrali na mestima napadača. On je dodao da su se stvari promenile dolaskom Markosa i Rožerija Cenija.

"Oni su doprineli da više brazilske dece požele da budu golmani. To vidim u mojoj akademiji. Zbog njih dolaze generacije koje žele da budu golmani. Još nisu spremni da igraju, ali za par godina možda ćemo početi da vidimo neke rezultate", rekao je on.

Markos je dobrim odbranama pomogao Brazilu da pobedi Nemačku sa 2:0, u finalu Mundijala 2002. godine, a bio je uspešan i u Palmeirasu, sa kojim je osvojio Kup Libertadores 1999. godine. Ceni je bio rezervni golman na Mundijalima 2002. i 2006. godine.

On je osvojio tri šampionske titule u Brazilu i Svetsko klupsko prvenstvo 2005. godine sa Sao Paolom. Takođe, poznat je i po tome što postiže golove. On je bio strelac iz više od 100 penala i slobodnih udaraca.

Žulio Sezar je bio rezerva 2006. godine u Nemačkoj, a četiri godine kasnije u Južnoj Africi bio je prvi golman. Navijači u Brazilu sećaju se njegove greške u četvrtfinalu protiv Holandije, kada je Brazil izgubio sa 1:2. On je u Interu branio od 2005. do 2012. godine i za to vreme je bio jedan od najboljih svetskih golmana, osvojivši pet šampionskih titula i Ligu šampiona 2010. godine.

Za prvenstvo u Rusiji mediji u prvi plan ističu golmana Rome Alisona Bekera i čuvara mreže Mančester sitija Ederson.

Brazilci, međutim, ne mare za golmane, njima su omiljeni napadači, Pele, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinjo, a najviše nade za osvajanje šeste titule svetskog šampiona sada polažu u Nejmara, Kutinja, Marsela, Firmino...

