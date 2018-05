(UŽIVO, VIDEO) Partizan - Metalac (65:66), nonšalantni crno-beli se muče sa Valjevcima, gosti vode posle tri četvrtine

TOK MEČA:

TREĆA ČETVRTINA: Partizan je serijom 7:0 uspeo u jednom trenutku da se odlepi. Činilo se da će tim Nenada Čanka uspeti da prelomi utakmicu, ali je posle tajm-auta Metalac zaigrao znatno bolje i do kraja četvrtine uspeo da stekne prednost. Valjevci su imali četiri poena viška u jednom trenutku, ali je Marinković trojkom u zadnjoj sekundi smanjio na minimalan zaostatak.

DRUGA ČETVRTINA: U nastavku se igra u serijama. Partizan je dva puta stizao do svoje najveće prednosti koja je dva minuta pre kraja prvog dela igre bila i dvocifrena. Metalac se brzo oporavio od šoka, pa su do kraja drugog kvarta uspeli da smanje zaostatak na dva koša. Deluje da crno-beli neće lako doći do nove pobede u Superligi. Valjevci igraju na sve ili ništa, nemaju šta da izgube.

PRVA ČETVRTINA: Metalac je loše ušao u utakmicu, pa je tek posle 3 minuta aktivne igre uspeo da postigne prve poene. Kako se utakmica odmicala tako su Valjevci podizali nivo igre i polako uspeli da stignu do egala. Odličnom odbranom gosti su uspeli da većinu poena postignu iz kontri, a veliki broj grešaka crno-bele je koštao ozbiljnijeg vođstva.

Partizan je trenutno prvi u ''grupi B'' sa četiri pobede u isto toliko susreta.

Metala je na poslednjem mestu tabele bez i jedne pobede.

Ova dva kluba su poslednji meč odigrala davne 2015. godine, još dok je Metalac nastupao u ABA ligi.

Veljevci su tada uspeli čak da savladaju crno-bele u regionalnom takmičenju rezultatom 67:64. Partizan im je uzvratio na svom terenu dva meseca kasnije sa 81:70.

Foto: Vladimir Šporčić

