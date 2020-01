ČUVENA SRPKINJA OTKRILA KAKO JE UPOZNALA BRAJANTA Susret sa Kobijem bio je BOLAN, ali su je posle svi jurili za autogram

Kako me je Kobi pretvorio u Kortni u jednom potezu #inmemoriam Bila je 2004. Snimala sam Glamuramu i čudnim sticajem okolnosti sa kolegama dođoh na NBA All Star vikend u LA. Za ovu kratku priču je važno reći da se ne snalazim dobro među divovima, a još manje u ludnici gde piči lopta kao tane u jasno ograničenom prostoru. Bilo je popodne i bila je neka prijateljska utakmica na jednom od sporednih terena - više kao neka atrakcija, paralelni warm up pred spektakl. Moja mala kamerica Sony je teško kadrirala takvu dinamiku i ja sam se u jednom momentu našla van ucrtane linije i BUM udarila me lopta u glavu. Poprilično me je odvalila. Bio je to Kobi Brajant. Taj kadar gde me Kobijeva lopta udara u glavu, prikazan je tokom tog popodneva jedno 1200 puta na lokalnim ekranima kao na nekoj internoj televiziji i voila postala sam "zanimljivost" dana. I da, imala sam frizuru sasvim slučajno kao Kortni Lav i u nadrealnom momentu na tom NBA vašaru pročula se vest kako je Kobi udario Kortni i tras odjednom su klinci počeli da viču za mnom i okružili su me ubeđeni da sam gđica Lav. Pokušala sam da objašnjavam kako nisam, ali nije vredelo. Izletela sam napolje, a oni za mnom tražeći autogram. I tu shvatim da je lakše da potpisujem papire sa Love nego da objašnjavam. Izlazi kolega i vidi kako dajem autograme i taj njegov izraz lica bio je neprocenjiv. Rekoh mu: "Ajmo odavde ništa me ne pitaj - duga priča o tome kako me je Kobi pretvorio u Kortni." #kobebryant #artwork by Dejan Maric #cudnadevojka #inthemaking januar, 2k20.

