KOŠARKAŠI BORCA POČELI SA TRENINZIMA U DVORANI KRAJ MORAVE: Čačani se oštre za Partizan i debi u ABA ligi

"Iza nas je već mesec dana priprema. U početku smo uglavnom trenirali napolju, ali i u teretani, a već izvesno vreme smo imali i košarkaške treninge u hali. Eto, od danas smo započeli da radimo u svojoj dvorani kraj Morave, koja je dobila novo ruho. Sve u svemu, moram da naglasim da pripreme teku prema planu", izjavio je trener Marko Marinović za klupski sajt.

Ekipa iz Čačaka od jula počela je sa pripremom za premijernu sezonu u regionalnom takmičenju, a na startu ABA lige 3. oktobra čeka ih Partizan.

"Moram da budem zadovoljan onim što smo do sada uradili. Relativno rano smo krenuli sa pripremama iz dobro poznatih razloga. Naime, igrači dugo nisu igrali utakmice i bavili se košarkom. Zbog toga mislim da smo učinili pravu stvar što smo prvi krenuli sa pripremama. U prethodnom periodu akcenat je bio na fizičkoj spremi igrača. Verujem da ćemo početak lige dočekati potpuno spremni", rekao je Marinović, čija će ekipa prvi pripremni meč odigrati sa FMP-om.

Roster Čačana zvanično bi trebalo da pojača Aleksa Novaković.

"Očekujem da uskoro Aleksa Novaković bude novi igrač Borca. On je već neko vreme sa nama. Prošao je proveru, a ostalo je da se završi papirologija pa da on i zvanično postane član Borca. Pored njega, moguć je dolazak još jednog igrača, ali o tom-potom, to je još uvek u fazi pregovora, zaključio je Marinović.

Kurir sport / Tanjug

Kurir