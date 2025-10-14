Svi događaji
18:30

Dobrodošli na lajv prenos meča Crvene zvezde i Žalgirisa!

Crvena zvezda od 20.00 dočekuje Žalgiris, a litvanski tim je u poslednjih šest duela slavio protiv srpskog kluba.

Poslednji trijumf protitv Žalgirisa, u Beogradu, Zvezda je ostvarila u decembru 2022. godine.

Na klupi Zvezde debitovaće Saša Obradović, novi strateg crveno-belih.