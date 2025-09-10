Slušaj vest

Košarkaši Turske pobedili Poljsku u četvrtfinalu Eurobasketa rezultatom 91:77.

Turska će se u polufinalu sastati sa Grčkom, a ekipa Ergina Atamana uoči ovog meča ima jednu veliku brigu.

Sve u taboru Turske zabrinula je povreda Džedija Osmana zbog koje je prevremeno morao da napusti okršaj protiv Poljske u Rigi.

Pokušao je turski stručnjak da svog pulena iz Panatianikosa potom ponovo ubaci u igru, ali se videlo da se nekadašnji NBA as jedva oslanja na nogu.

Prva Osmanova izjava po završetku meča nedvosmisleno je ukazala na njegovu veliku želju da se u petak uveče nađe na terenu u polufinalnom derbiju protiv Grčke, a da stanje nije previše alarmantno potvrdila je i Atamanova današnja izjava.

Osman nije doživeo frakturu skočnog zgloba, što bi ga definitivno udaljilo sa šampionata, ali ima otok koji bi mu onemogućio da zaigra da se utakmica protiv Grčke igra kojim slučajem danas ili sutra.

"Povreda Džedija Osmana je ozbiljne prirode. Da se meč igra danas ili sutra ne bi mogao na teren. Sumnjali smo da je reč o frakturi, ali snimci su pokazali da to nije slučaj. Primetan je otok i otežano hodanje, međutim njegov stav je da želi da igra protiv Grčke pod bilo kakvim okolnostima", rekao je Ataman.

Do duela između Turske i Grčke ostalo je još više od 48 sati, što i te kako ide u prilog asu koji se prošlog leta vratio u evropsku košarku, ali o konačnim prognozama znaće se neposredno pred početak meča koji je zakazan za petak u 16 časova.