Okonač je Eurobasket 2025. godine pobedom Nemačke u finalu nad Turskom - 88:83!

Treće mesto zauzela je selekcija Grčke, dok je Srbija svoje učešće završila u osmini finala.

Podatak koji je sve šokirao je taj da na ovom prvenstvu nismo gledali nijedan produžetak!

Na Evropskom prvenstvu u košarci odigrano je 76 utakmica, bez nerešenog ishoda nakon regularnih 40 minuta igre.

Neverovatno, ali istinito!

