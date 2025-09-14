Isplivao šokantan podatak nakon Eurobasketa!
čudo
ODMAH PO ZAVRŠETKU EUROBASKETA: Ko je ovome mogao da se nada? Neverovatno šta se desilo!
Okonač je Eurobasket 2025. godine pobedom Nemačke u finalu nad Turskom - 88:83!
Treće mesto zauzela je selekcija Grčke, dok je Srbija svoje učešće završila u osmini finala.
Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Podatak koji je sve šokirao je taj da na ovom prvenstvu nismo gledali nijedan produžetak!
Na Evropskom prvenstvu u košarci odigrano je 76 utakmica, bez nerešenog ishoda nakon regularnih 40 minuta igre.
Neverovatno, ali istinito!
