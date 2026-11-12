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Kako saznaje magazin „Vreme“, Studentski pokret pripremio je obiman program, na više od hiljadu stranica, u kojem je predstavljena detaljna strategija za reorganizaciju sportskog sistema u Srbiji.

Dok je za manje i olimpijske sportove predviđeno formiranje posebnog fonda, koji bi se finansirao prihodima od igara na sreću, za profesionalne klubove zamišljen je drugačiji model funkcionisanja.

POSTEPENA TRANSFORMACIJA KLUBOVA

Jedna od najvažnijih stavki programa odnosi se na postepeno pretvaranje profesionalnih klubova u sportska akcionarska društva. Autori predloga ne zagovaraju iznenadnu privatizaciju, već pažljivo osmišljen višegodišnji proces koji bi sprečio probleme kakve su takvi potezi izazvali u pojedinim zemljama istočne Evrope.

Prvi korak podrazumevao bi detaljnu analizu finansijskog poslovanja klubova, kako bi se utvrdilo njihovo stvarno imovinsko i dugovno stanje. Nakon toga, kao moguća rešenja predviđeni su različiti oblici javno-privatnog partnerstva, čime bi se postepeno smanjivala zavisnost od novca iz državne kase.

„Država daje previše novca, a skoro ništa joj se ne vraća“, poručuje student Nemanja Lukić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je upoznat sa sadržajem dokumentacije.

Foto: Will Palmer/SPP/ATP Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

MANJE NOVCA IZ BUDŽETA, VIŠE SOPSTVENIH PRIHODA

Prema njegovim rečima, predložena reforma ne podrazumeva trenutno povlačenje države iz finansiranja klubova. Naprotiv, zamišljena je tranzicija tokom koje bi se javna izdvajanja postepeno umanjivala, dok bi klubovi morali da razvijaju sopstvene poslovne modele.

Poseban značaj u novom sistemu imali bi komercijalni prihodi, marketing i privlačenje privatnih sponzora, kako bi profesionalni kolektivi vremenom postali finansijski održiviji i manje oslonjeni na državnu pomoć.

Foto: Petar Aleksić

VIŠE NOVCA ZA MLADE I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

Promene ne bi obuhvatile samo način finansiranja najvećih klubova, već i raspodelu sredstava unutar celokupnog sportskog sistema. Veći deo budžetskog novca trebalo bi da bude usmeren ka razvoju omladinskih kategorija, rekreativnom i masovnom sportu, ali i obnovi sportske infrastrukture koja je godinama zapostavljana.

Iz Studentskog pokreta poručuju da je najvažnije da se čitav proces sprovede planski, uz detaljnu pravnu i finansijsku analizu.

Cilj je da se izbegnu ishitrene odluke i stvaranje pravne nesigurnosti koja bi mogla da ugrozi funkcionisanje, pa čak i opstanak nekih od najznačajnijih sportskih kolektiva u Srbiji.