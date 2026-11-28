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Prioritet nakon uspostavljanja Ministarstva sporta i omladine biće obračun sa korupcijom i utvrđivanje svih zloupotreba javnih sredstava u sportskim savezima, poručila je poslanica Studentske liste u novom sazivu Skupštine Srbije i nekadašnja šampionka u karateu Tatjana Petrović Ropret.

Govoreći novinarima na marginama sastanka zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i Srbije, Petrović Ropret je ocenila da situacija u domaćem sportu nije na zavidnom nivou jer ga je korupcija, slično kao i druge društvene sfere, "kao rđa zahvatila srpski sport", prenosi "Insajder".

"Veliki problem je u sportskim savezima gde su funkcioneri političke ličnosti koje su u sprezi sa bivšim režimom. Samim tim, finansiranje saveza i sve ostalo je išlo drugim kanalima, bez transparentnosti", istakla je ona.

Pored ozbiljnih kriza u fudbalu, košarci i vaterpolu, skrenula je pažnju na brojne nepravilnosti u radu saveza, navodeći konkretan primer iz karatea.

"Na primer, u Karate savezu je seksualno uznemiravanje zataškavano već pet godina, i to od strane Ministarstva, koje zna za ceo slučaj. To se reflektuje na poverenje roditelja i sportista koji imaju veliki strah pri učestvovanju u sportu", kazala je Tatjana Petrović Ropret.

Legenda srpskog karatea i poslanica Studentske liste, Tatjana Petrović Ropret. Foto: Printscreen / Insajder TV

Zaštita od nasilja i promena toka novca

Programska grupa za sport studentskog pokreta u proteklih godinu dana pripremala je plan transformacije zasnovan na pet reformskih stubova. Jedan od ključnih koraka odnosi se na najmlađe uzraste.

"Jedna od novina koje bi uveli bila bi profesor fizičkog vaspitanja u školi sa programom motoričkog razvoja dece i angažovanje studenata apsolvenata sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u vrtićima", navela je Petrović Ropret.

Uz to, planiran je sistem vaučerizacije kako bi novac pratio dete umesto organizacija i funkcionera, čime bi svakom detetu, bez obzira na materijalno stanje porodice, bilo omogućeno da izabere sport bez plaćanja članarine.

Ocenivši da je nasilje u klubovima i savezima gotovo postalo uobičajena pojava, najavila je i formiranje nezavisnog nacionalnog centra za bezbednost i integritet u sportu. Cilj ove institucije je da sportistima i sportskim radnicima obezbedi punu zaštitu kada prijave pritiske, fizičko ili seksualno zlostavljanje.

"Benefit centra je raskidanje veze sukoba interesa i zavisnosti sa klubom i savezom. Nema zataškavanja i stavljanje prijava pod tepih ili u fioku", poručila je poslanica Studentske liste.

Pet tačaka programa Studentske liste za sport

U samom programu, na kojem je Studentsku listu o neophodnim promenama nakon smene vlasti u Srbiji savetovao nekadašnji odbojkaš Marko Samardžić, naglašava se potreba za novim pristupom finansiranju.

"Kvalitet vrhunskog sporta zavisi od širine same baze, bazu u ovom slučaju čine deca koja treniraju i porodice koje to plaćaju. Država danas novac daje klubovima i savezima, pa od njih zavisi ko će trenirati i pod kojim uslovima. Sport moramo gledati kao preventivnu medicinu, a ne kao trku za rezultatom. Kako bismo promenili ugao gledišta potrebno je da okrenemo tok novca. Tok novca će pratiti dete i sportistu", navodi se u dokumentu podeljenom u pet celina:

Sportski vaučer: Svi učenici osnovnih i srednjih škola automatski dobijaju vaučer jednakog iznosa, bez podnošenja zahteva i provere prihoda, dok deca van školskog sistema ovo pravo ostvaruju preko Centara za socijalni rad. Visinu iznosa svake godine određuje ministarstvo, koje i vrši isplatu i kontrolu. Vaučer važi za najviše dva programa godišnje, isključivo u akreditovanim klubovima iz javnog registra (najmanje po jedan takav klub mora postojati u svakoj, uključujući i seosku sredinu), a neiskorišćena sredstva propadaju.

Članarine i ispisnice: Zakonom se zabranjuje uslovljavanje izdavanja ispisnice ili registracionih papira deteta takozvanom naknadom za razvoj - takav zahtev biće pravno ništav i povlačiće prekršajnu i krivičnu odgovornost. Klubovi koji koriste javna sredstva moći će da naplaćuju članarinu samo do limita koji odredi ministarstvo, dok naplata iznad tog iznosa ili „na crno” donosi trajni gubitak javnog novca i krivičnu odgovornost uprave.

Fizičko od prvog razreda: Nacionalnom prosvetnom savetu biće upućen predlog da nastavu fizičkog vaspitanja od prvog do četvrtog razreda osnovne škole preuzmu profesori fizičkog vaspitanja, kao i da se programska fizička aktivnost uvede u predškolske ustanove.

Stipendije za vrhunske sportiste: Finansiranje vrhunskog sporta prelazi na Srpski olimpijski fond, koji će se puniti prihodima od igara na sreću umesto iz državnog budžeta. Ova namenska sredstva biće zakonski zaštićena od preraspodele Vlade čak i u vanrednim okolnostima, a stipendije u tri nivoa isplaćivaće se direktno na račune sportista.

Stručnost i bezbednost sportiste: Uvodi se nacionalni sistem licenciranja svih sportskih kadrova u četiri nivoa uz javni registar, kao i nezavisni Nacionalni centar za bezbednost i integritet u sportu sa platformom „Siguran sport”, namenjenom prijavljivanju nasilja i zloupotreba.

Kurir Sport / Mondo

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