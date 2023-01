IBRA NIJE BIO MOJ TIP! Zlatanova supruga iznela ŠOK detalje - evo kako se iz malog SUKOBA izrodila OGROMNA ljubav!

Poznati švedski fudbale Zlatan Ibrahimović novogodišnje praznike proveo je u Majamiju.

Čuveni napadač odlučio je da se malo opusti u Sjedinjenim Američkim Državama pre nego što se vrati svojim klupskim obavezama u Milanu.

Popularni Ibra u Majamiju uživa sa svojom suprugom Helenom Seger, koju retko kad viđamo u javnosti.

Zlatan i Helena imaju dvojicu sinova, Maksimilijana i Vinsenta, a priča o njihovom upoznavanja je pravi hit.

- Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio ni moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga videla, zagradio je svojim Ferarijem moj Mercedes, videla sam samo njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i izvikala se na njega. Mislim da mu se to svidelo - ispričala je Helena 2010. godine u intervjuu za 'Elle'.

Ko bi rekao da će se iz ovog malog sukoba izroditi tako velika ljubav.

- Mislim da mi se Zlatan sviđa zato što mogu da mu se suprotstavim. Imam važno poreklo i karijeru sam izgradila uz puno odricanja. Brak bi mogao da poremeti osećaj nezavisnosti. Ne želim da me etiketiraju kao suprugu fudbalera. Mislim da ljudi nisu svesni koliko sam naporno učila, radila i borila se u životu - zaključila je Seger (52).

