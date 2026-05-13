U saopštenju se navodi da nova priča kluba iz Bitolja za sezonu 2026/27 počinje imenovanjem novog trenera i da je izbor je pao na olimpijskog i svetskog šampiona, čoveka koji je sinonim za rukomet na ovim prostorima — Lina Červara.

"Hrvatski trenerski čarobnjak je zvanično novi trener i vođa projekta Eurofarm Pelister i obavezao se na dvogodišnji ugovor sa klubom i narukometnijim gradom", ističe upravaEurofarm Pelistera.

Lino Červar Foto: Profimedia, AP

Podseća se da je 75-godišnji Červar bio selektor Italije, Hrvatske i Severne Makedonije, da je vodio je PPD "Zagreb" i skopski Metalurg, kao i da je osvojio skoro sve titule sa reprezentacijom svoje zemlje.

"Červar je uradio velike stvari u Makedoniji sa Metalurgom i makedonskom reprezentacijom, afirmisao je mnoge rukometaše, osvojio titule, i od svojih mladih momaka stvorio zrele ličnosti. Smatramo da je ovo pravi trenutak da projekat poverimo Linu Červaru i da se tako Eurofarm Pelister podigne na još viši nivo od godina tri šampionske titule i učešća u Ligi šampiona", piše u saopštenju.

